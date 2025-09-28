Лудогорец постигна класическа победа срещу десет души от Монтана

Лудогорец - Монтана - 3:0 (1:0)

голмайстор: 1:0 Ивайло Чочев 28, 2:0 Оливие Вердон 53, 3:0 Бърнард Тептетей 64

Разград, стадион "Хювефарма Арена"

съдия - Георги Стоянов

асистенти - Йордан Петров, Желязко Пилатов

жълти картони - Ваджеба Сакор (Монтана)

червен картон - Ваджеба Сакор (Монтана) 45'

състави:

Лудогорец: Хендрик Бонман, Йоел Андерсон (40 - Антон Недялков), Идан Нахмияс, Оливие Вердон, Франсиско Сон (61 - Симеон Шишков), Педро Нареси (61 - Петър Станич), Ерик Маркос (72 - Станислав Иванов), Ивайло Чочев, Филип Калоч (72 - Иван Йорданов), Бърнард Текпетей, Матеус Машадо

Монтана: Марсио Роса, Мартин Михайлов, Ариан Мършуля (65 - Петър Атанасов), Костадин Илиев, Соломон Джеймс, Антон Тунгаров (86 - Йоел Берхане), Ваджеба Сакор, Томас Азаведо (46 - Кристофър Ачемпонг), Илиас Илиадис, Калоян Стрински, Филип Еджике (65 - Борис Димитров)



Лудогорец постигна класическа победа над Монтана с 3:0 и се върна на второ място в класирането на Първа лига. Ивайло Чочев през първото полувреме и Оливие Вердон и Бърнард Текпетей след почивката вкараха попаденията за "орлите". Монтана игра цяла втора част с човек по-малко, след като Ваджеба Сакор бе изгонен от терена за втори жълт картон в 45-ата минута.

Мачът започна по-добре за домакините от Лудогорец, като още в третата минута, когато Ивайло Чочев насочи топката с глава под гредата, но вратарят на Монтана Марсио Роса изби в корнер.

Гостите отговориха в десетата минута, когато Калоян Стрински стреля от удобна позиция, вратарят на "орлите" Хендрик Бонман изби неубедително и топката се отби в напречната гледа, след което се върна при германския страж.

Марсио Роса се намеси няколко пъти добре при удари на играчи на шампионите. В 28-ата минута при корнер Чочев бе оставен непокрит на първа греда и с глава вкара топката в мрежата - 1:0. Претенциите на гостите бяха, че топката не е напуснала с целия си обем терена и не е трябвало да се отсъжда ъглов удар.

В 40-ата минута Йоел Андерсон от "орлите" получи контузия и бе принудително заменен от Антон Недялков.

В края на първата част задачата на Монтана стана непосилна, след като тимът остана с десет души заради втори жълт картон на Ваджеба Сакор, който настъпи без топка голмайстора Ивайло Чочев.

Монтана започна добре след почивката с желание и за атака, но след поредното изпълнение на корнер пред вратата им и при неумението на защитата да изчисти топката, тя попадна в Оливие Вердон, който я вкара отблизо с мощен удар за 2:0.

В 6и-ата минута Бърнард Текпетей получи пас от резервата Петър Станич, спря топката на гърди, обърна се и вкара с мощен удар в левия ъгъл на вратата на Марсио Роса - 3:0.

Малко по-късно Манеус Машадо стреля в глава, топката срещна напречната греда на вратата на Монтана и излезе в аут.

Така шампионите се изкачиха на второ място в класирането с точка зад лидера ЦСКА 1948, който има мач повече в актива си. Трети е Левски, който също има мач по-малко от "червените".

До края на мача двата тима направиха по няколко смени и успокоиха играта. В следващия кръг Лудогорец гостува на ЦСКА в София, а Монтана приема Черно море.