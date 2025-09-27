Подробно търсене

Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова

Димитър Петков
Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова
Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Пловдив,  
27.09.2025 22:07
 (БТА)

Отборът на Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова. Във финала в зала "Сила" пловдивските "студенти" надделяха със 75:72 (19:13, 18:15, 22:22, 16:22) над съгражданите си от Локомотив и така се поздравиха с успех в четиристранната надпревара. 

Играчите на Йордан Янков натрупаха аванс от 37:28 след първите две части и макар след почивката "черно-белите" да повишиха нивото на представянето си, силната последна четвърт, спечелена от Локомотив с 22:16, не бе достатъчна за "железничарите" да избегнат поражението. 

Третото място в турнира пък остана за тима на Левски, който в битката за третата позиция надигра Ботев 2012 Враца с 81:76 след продължение. 

/КМ/

Свързани новини

23.09.2025 10:59

Наставникът на баскетболния Локомотив Пловдив Асен Николов: "Ще се стремим да затвърдим мястото си в елита на българския баскетбол"

Наставникът на баскетболния Локомотив Пловдив Асен Николов е удовлетворен от представянето на своя отбор в първите три контроли от предсезонната подготовка
16.09.2025 15:14

От баскетболния Локомотив Пловдив обявиха промяна в началните часове на двубоите от турнира в памет на Пенка Стоянова

Баскетболен клуб Локомотив Пловдив информира, че настъпва промяна в часовете на срещите от турнира в чест на голямата българска баскетболистка Пенка Стоянова

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:23 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация