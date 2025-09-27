Отборът на Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова. Във финала в зала "Сила" пловдивските "студенти" надделяха със 75:72 (19:13, 18:15, 22:22, 16:22) над съгражданите си от Локомотив и така се поздравиха с успех в четиристранната надпревара.

Играчите на Йордан Янков натрупаха аванс от 37:28 след първите две части и макар след почивката "черно-белите" да повишиха нивото на представянето си, силната последна четвърт, спечелена от Локомотив с 22:16, не бе достатъчна за "железничарите" да избегнат поражението.

Третото място в турнира пък остана за тима на Левски, който в битката за третата позиция надигра Ботев 2012 Враца с 81:76 след продължение.