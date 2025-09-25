Подробно търсене

Джанлоренцо Бленджини след класирането на България за полуфиналите на Мондиал 2025 по волейбол: "Вървим напред крачка по крачка през целия период"

Асен Даскалов
снимка: Христо Стефанов/БТА
Пасай Сити,  
25.09.2025 17:55
 (БТА)

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви, че ежедневната работа на "трикольорите" това лято е дала резултат на Мондиал 2025. България ще участва на полуфинал на Световно първенство за първи път от 2006 година. Българите постигнаха обрат от 0:2 до 3:2 срещу САЩ и в събота ще се изправят срещу Чехия в спор за място на финала.  
"Беше много тежко. В началото те играха много добре, на сервис и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е Световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме. Опитах с този отбор, който е много млад. Опитахме се да бъдем добри ден след ден. Бяхме достигнали до една точка през лятото. Нашата цел беше ден след ден да се подобряваме крачка по крачка. Поисках да вървим напред, говорим за цялостния период, за подготовката и Лигата на нациите", заяви Бленджини след края на двубоя.

