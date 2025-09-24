Подробно търсене

Домът на селекционера на португалския национален отбор по футбол е бил ограбен, откраднати са вещи за над 1 милион евро

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Мадрид,  
24.09.2025 12:46
 (БТА)

Неизвестни лица са ограбили дома на старши треньора на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес в Кашкайш, крайбрежен град западно от Лисабон. Те са откраднали вещи за над 1 милион евро, съобщава "А Бола".

Крадците влезли в къщата през кухнята и взели бижута, часовници и други ценности. Мартинес не бил в къщата, но охранител е бил свидетел на обира, уточнява изданието.

52-годишният Мартинес е треньор на националния отбор на Португалия от януари 2023-а. Преди това е бил начело на английските Суонзи, Уигън и Евертън, както и на националния отбор на Белгия, с който спечели бронз на Световното първенство през 2018 година.

