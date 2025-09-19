Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола пожела на Ерлинг Холанд да подобри рекорда за най-много голове в Шампионската лига

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола пожела на Ерлинг Холанд един ден да стане най-резултатният реализатор в историята на Шампионската лига. Нападателят на "небесносините" достигна границата от 50 гола при успеха с 2:0 у дома срещу останалия в намален състав Наполи късно снощи. Холанд има 49 двубоя в най-престижния клубен турнир в света.

"В този ритъм той би могъл да подобри рекорда. Ако не е контузен, може да играе още 10-12 години. Числата говорят сами за себе си. Късмет е, че разполагаме с такъв футболист", категоричен е Гуардиола.

Ерлинг Холанд подобри рекорда за най-бързо отбелязани 50 гола в Лигата. Рууд ван Нистелрой достигна тази граница след изиграването на 62 мача.

Кристиано Роналдо е най-резултатен в Шампионската лига със своите 141 попадения.

Манчестър Сити получи числено превъзходство срещу италианския шампион, когато Джовани ди Лоренцо получи червен картон за нарушение срещу Холанд в 21-ата минута.

"Когато бяхме 11 срещу 10, направихме наистина добро представяне срещу типичен италиански отбор, който се защитава много добре. Блокираха центриранията ни и бяха агресивни. Наистина съм доволен, защото понякога при такива ситуации се допускат повече грешки. Всяко подаване беше с определена цел. Отборите на Антонио Конте винаги са били наистина трудни за побеждаване", каза още Пеп Гуардиола.

Ерлинг Холанд откри резултата малко след почивката, а Жереми Докю оформи крайното 2:0 в 65-ата минута.