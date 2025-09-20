Председателят на парламента каза, че присъствието ѝ на празника в Братя Даскалови е ангажимент, че малките общини няма да бъдат забравени

Преди повече от 100 години братята Димитър, Иван и Никола Даскалови са платили с живота си за кауза – за един по-добър и по-справедлив свят. И днес тяхната кауза е кауза на всички - да живеем по-добре, каза в поздрава си към жителите и гостите на община Братя Даскалови председателят на Народното събрание Наталия Киселова на празника на община Братя Даскалови.

Киселова посочи, че присъствието ѝ на празника, както и това на всички народни представители, е „ангажимент, че такива малки общини няма да бъдат забравени и ще има възможност за подобряване на качеството на живот- за инфраструктура и за ВиК услуги“. И пожела „децата да се завръщат по родните си места и животът в селата и в общината да не спира“ и да ни вдъхват надежда, че и в малките общини, извън столицата и големия град, животът може да бъде по-добър и да има възможности за живот за всички.

На празника на община Братя Даскалови присъстваха кметът Иван Танев, народните представители Шендоан Халит и Десита Петкова, областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов, председателят на Общинския съвет Веселин Калчев и общински съветници, както и много жители и гости на общината, съобщиха от парламентарния пресцентър. В програмата участваха детски танцов състав „Чудесия“ от Чирпан, Детско-юношеския ансамбъл „Загорче“ и оркестър за народна музика „Стара Загора“.





