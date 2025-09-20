Подробно търсене

Даниел Александров достигна до репешажите на Световното първенство по борба в Загреб

Ива Кръстева
Даниел Александров достигна до репешажите на Световното първенство по борба в Загреб
Даниел Александров достигна до репешажите на Световното първенство по борба в Загреб
Даниел Александров, снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Загреб,  
20.09.2025 20:01
 (БТА)

Даниел Александров ще спори на репешажите на Световното първенство по борба в Загреб (Хърватия). 

Българинът стартира с успех срещу Луис Едуардо Рохас (Венецуела), четирикратен вицешампион от панамериканското първенство, с 4:0 в категория до 87 кг на класичесия стил, но на осминафиналите отстъпи пред олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран) с 3:11.

Съперникът му стигна финала и така Александров получи втори шанс. В пресявките в неделния ден той ще спори с германеца Ханес Вагнер, пети от Евро 2025. При победа го очаква Ислам Евлоев (Казахстан), номер 1 в света до 20 години от 2024-а, а при нов успех ще излезе за бронза срещу световния шампион от 2023-а Давид Лозончи (Унгария).
 
За световната титла Мохамадипиани пък ще спори с осетинеца със сръбски паспорт Александър Комаров, номер 1 в Европа от 2024 година. Иранецът остана със сребро на олимпийските игри в Париж, като на финала отстъпи пред Семен Новиков (0:7), но след това взе реванш от шампиона на рейтинговия турнир в Тирана през февруари (5:0).

Другият българин днес Николай Вичев (63 кг) загуби от европейския вицешампион Олександър Хрушин (Украйна) и отпадна, след като съперникът му също претърпя поражение в следващия кръг. 

Репешажите са в неделя от 18:00 часа. Финалите са от 19:00 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

/ИК/

Свързани новини

19.09.2025 15:06

Дейвид Димитров загуби в квалификациите на Световното първенство по борба в Загреб

Дейвид Димитров отпадна на Световното първенство по борба в Загреб, след като бе отстранен от двукратния олимпийски вицешампион Парвиз Насибов още в квалификациите на категория до 72 кг класически стил.  Димитров бе вторият от четирима български
18.09.2025 21:08

Биляна Дудова и Юлияна Янева не загубиха финалите си, а получиха уроци, заяви треньорът на националките по борба Симеон Щерев

Биляна Дудова и Юлияна Янева не загубиха днешните си финали на Световното първенство по борба в Загреб, а получиха уроци. Двете водеха схватките си на старта на вторите части, но допуснаха късни обрати и загубиха. Янева стана световна вицешампионка
18.09.2025 20:41

Юлияна Янева спечели сребърен медал на Световното първенство по борба в Хърватия

Юлияна Янева спечели сребърен медал в категория до 68 кг на Световното първенство по борба за жени, след като отстъпи с 2:4 на японката Ами Иши в Загреб. Това е първо отличие за родните национали, които имат две загуби във финали за 3-5 място чрез
18.09.2025 19:42

Биляна Дудова завърши на пето място на 62 кг жени от Световното първенство по борба в Загреб

Биляна Дудова загуби битката със състезаващата се с неутрален статут Амина Танделова за 3-5 място в категория до 62 кг жени от Световното първенство по борба.   Дудова спечели две точки с поваляне на съперничката й в края на първата минута и след
18.09.2025 16:07

Стоян Кубатов отпадна на Световното първенство по борба в Загреб

Стоян Кубатов записа една победа и допусна загуба на осминафиналите на категория до 77 кг на Световното първенство по борба в Загреб. Така българският национал отпадна от турнира в първия ден на класическия стил. Кубатов започна в квалификациите и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:10 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация