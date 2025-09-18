Биляна Дудова и Юлияна Янева не загубиха финалите си, а получиха уроци, заяви треньорът на националките по борба Симеон Щерев

Биляна Дудова и Юлияна Янева не загубиха днешните си финали на Световното първенство по борба в Загреб, а получиха уроци. Двете водеха схватките си на старта на вторите части, но допуснаха късни обрати и загубиха. Янева стана световна вицешампионка на 68 кг, а Дудова остана пета на 62 кг.

"Първо искам да поздравя и двете момичета. И Юлияна за сребърния медал, и Биляна за страхотната борба. Те не загубиха, а получиха уроци. Благодаря и на моите помощници, които свършиха много работа", заяви Щерев за БНТ.

"Подготовката се вършеше централизирано и премина добре. Имаме български треньори и български състезателите и при мъжете, и при жените. Това е правилният път.

"Юлияна допусна грешка в това, че смени гарда и точно тогава бе издърпана. Биляна също печелеше срещата си, но допусна нелепа грешка. Това са уроци, които трябва да научим. Силният спортист трябва да има и силен характер. Не трябва да се връщаме назад, а да гледаме напред. Ние гледаме към Олимпийските игри. Момичетата не бяха в оптимална спортна форма, но показаха характер и български дух. Мисля, че могат да запалят много деца да тренират борба.

"Трябва да започнем отдолу. За да има школа, трябва да започнем от 15-годишните. Те първо трябва да взимат медали на юноши и девойки, а след това на мъже и жени. Това е целта на централизираната подготовка - след четири години да имаме медалисти от големи първенства".