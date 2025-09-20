Милитао и Мбапе донесоха победата на Реал Мадрид над Еспаньол в Ла Лига

Килиан Мбапе и Едер Милитао вкараха голове с удари извън наказателното поле, за да помогнат на Реал Мадрид да победи Еспаньол с 2:0 в двубой от петия кръг на Ла Лига, нанасяйки на тима от Барселона първа загуба за сезона.

Еспаньол даде на Милитао малко пространство и бразилският защитник отправи силен удар с десния крак в горния ъгъл в 22-ата минута, откривайки резултата. Спускащият се Марко Дмитрович хвана топката, но не успя да спре мощния удар.

В 47-ата минута дойде ред на Мбапе, който направи 2:0. Французинът има седем гола в шест мача за Реал този сезон, включително дубъл при победата с 2:1 над Олимпик Марсилия на старта на Шампионската лига във вторник.

Реал Мадрид води на върха в класирането с пет точки пред Еспаньол и Барселона, който приемат петия Хетафе на своя 6000-местен стадион "Йохан Кройф" в неделя.

Английският халф Джуд Белингам влезе като резерва в последните минути в първата си изява, откакто претърпя операция на лявото рамо на 16 юли.

По-рано днес Леванте спечели визитата си на Жирона с 4:0.

Домакините останаха с човек по-малко в 30-ата минута, когато Аксел Витцел получи втори жълт картон. Гостите откриха резултата в края на първата част след гол на Етта Ейонг, а в самото начало на втората част Витор Рейс от Жирона беше изгонен с директен червен картон. До края на срещата за Леванте се разписаха Карлос Алварес, Иван Ромеро и бившият играч на ЦСКА Годуин Коялипу, който се появи като резерва.

Леванте заема 12-а позиция във временното класиране с 4 точки, докато Жирона е на последната 20-а позиция с 1.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг: Жирона - Леванте - 0:4 Реал Мадрид - Еспаньол - 2:0 по-късно днес Алавес - Севиля Виляреал - Осасуна Валенсия - Атлетик Билбао в неделя: Райо Валекано - Селта Майорка - Атлетико Мадрид Елче - Овиедо Барселона - Хетафе от петък: Бетис - Сосиедад - 3:1 В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона и Еспаньол с

по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик Билбао по 9 и други.