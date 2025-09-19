Барселона победи Нюкасъл с два гола на Маркъс Рашфорд, Манчестър Сити спечели срещу Наполи

Нападателят Маркъс Рашфорд оправда доверието на старши треньора Ханзи Флик и отбеляза двата гола при победа на испанския футболен клуб Барселона с 2:1 срещу Нюкасъл в първия рунд на Шампионската лига, а Манчестър Сити спечели с 2:0 срещу Наполи.

Рашфорд изпадна в немилост в родния Манчестър Юнайтед след пристигането в отбора на Ерик тен Хаг и формата му спадна драстично, което доведе и до изваждане от националния отбор на Англия. През зимата нападателят бе изпратен под наем в Астън Вила, а през лятото "червените дяволи" го преотстъпиха на Барса.

Рашфорд бе привлечен предимно за резерва на крилата на Барса, а голямата звезда на отбора Ламин Ямал получи травма в срещите на националния отбор на Испания с България и Турция през изминалите две седмици. Така англичанинът се превърна в титуляр и записа асистенция срещу Валенсия, а на пресконференция преди сблъсъка с Нюкасъл треньорът на отбора Ханзи Флик заяви, че има пълно доверие на Рашфорд като заместник на Ямал. Англичанинът не разочарова.

Барса водеше играта на "Сейнт Джеймсис Парк" в големи части от мача, а първото попадение падна в 58-та минута. Рашфорд се разписа за 1:0 с удар с глава до лявата греда след асистенция на Жул Кунде, след което бе точен само девет минути по-късно. Той получи топката отвъд границата на наказателното поле и изпрати бомбен шут в горния ляв ъгъл, с което каталунците си подпечатаха победата.

Нюкасъл върна един гол чрез Антъни Гордън в добавеното време, но загуби мача с 1:2.

Манчестър Сити също потегли успешно в Шампионската лига след 2:0 срещу Наполи като домакин. Италианците останаха с човек по-малко още в 21-та минута след директен червен картон на Джовани Ди Лоренцо и англичаните имаха пълен контрол над мача, но головете паднаха през втората част. Ерлинг Холанд откри резултата в 56-ата минута след подаване на Фил Фоудън, а само девет по-късно Жереми Доку оформи крайното 2:0.

Германският Айнтрахт Франкфурт пък разгроми с 5:1 Галатасарай. Турците поведоха с гол на Юнус Акгюн в осмата минута, но домакините направиха пълен обрат, въпреки че не контролираха играта. Давинсон Санчес, Джан Юзун и Йонатан Буркардт вкараха до края на първото полувреме, а последният добави попадение и в средата на второто. Ансгар Кнауф пък оформи крайния резултат в 75-ата минута.

В последен мач за вечерта Спортинг Лисабон надви с 4:1 Кайрат Алмати. Тринкао вкара два пъти за португалците, а по веднъж се разписаха Алисон Сантош и Джовани Куенда. Бившият нападател на българския Левски Рикардиньо влезе като резерва в 81-та минута за Кайрат и пет по-късно асистира за почетното попадение на бразилския си сънародник Едмилсон Сантош.