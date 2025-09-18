Подробно търсене

ОБНОВЕНА Манчестър Сити надви Наполи в Шампионската лига

Ивайло Георгиев
Манчестър Сити надви Наполи в Шампионската лига
Снимка: AP Photo/Dave Thompson
Брюксел,  
18.09.2025 21:49 | ОБНОВЕНА 19.09.2025 00:03
 (БТА) 
Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Галатасарай (Турция)        5:1
Манчестър Сити (Англия) - Наполи (Италия)                   2:0
Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания)                      1:2
Спортинг Лисабон (Португалия) - Кайрат Алмати (Казахстан)   4:1
Брюж (Белгия) - Монако (Франция)                            4:1
Копенхаген (Дания) - Байер Леверкузен (Германия)            2:2

от сряда:
Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия)                  0:2
Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия)                   3:1
Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)               3:2
Пари Сен Жермен (Франция) - Аталанта (Италия)               4:0

Олимпиакос (Гърция) - Пафос (Кипър)                         0:0                   
Славия Прага (Чехия) - Будьо/Глимт (Норвегия)               2:2

от вторник:
Атлетик Билбао (Испания) - Арсенал (Англия)                 0:2
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)     1:3
Бенфика (Португалия) - Карабах (Азербайджан)                2:3
Реал Мадрид (Испания) - Олимпик Марсилия (Франция)          2:1
Ювентус (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия)              4:4
Тотнъм (Англия) - Виляреал (Испания)                        1:1

/АВ/

Към 01:12 на 19.09.2025 Новините от днес

