Леверкузен изтръгна трудно точка в гостуване в Копенхаген, Брюж спечели с лекота срещу Монако като домакин

Германският футболен клуб Байер Леверкузен изтръгна трудно точка срещу датския Копенхаген, след като изравни в добавеното време за 2:2 в мач от първия кръг на Шампионската лига. Клуб Брюж пък стартира ударно кампанията, печелейки с 4:1 срещу френския Монако.

Копенхаген поведе в деветата минута с изстрел на Джордан Ларсон в далечния ъгъл, а домакините задържаха преднината си през почти целия мач. Леверкузен опитваше да изравни и успя да го направи в 82-та минута, когато Алехандро Грималдо изпрати точен шут от статично положение.

Копенхаген обаче отговори моментално. В 87-та минута Родриго Уескас изпрати перфектно центриране пред вратата на гостите от Леверкузен и 20-годишният бразилец Роберт се разписа с глава за 2:1. Германците обаче стигнаха с късмет до ново изравняване, след като Пантелис Хацидиакос си вкара автогол в добавеното време.

Това бе втори мач за новия старши треньор Каспер Хюлманд в Леверкузен, след като той дебютира с победа срещу Айнтрахт Франкфурт през уикенда. Датчанинът бе привлечен за заместник на Ерик тен Хаг, който бе уволнен след само два мача в Бундеслигата.

Брюж не срещна много съпротива от Монако. Единствено в началото на мача французите изглеждаха като потенциални победители, но дузпа на Магнес Аклиуш бе отразена от Симон Миньоле, който изби топката с левия си крак. Последва канонада към вратата на гостите и Брюж си гарантира победата още до почивката чрез Николо Трезолди, Рафаел Оньедика и Ханс Фанакен. В 70-ата минута пък Мамаду Диакон бе точен за 4:0.

Монако отбеляза почетен гол едва в добавеното време на срещата, когато точен бе Ансу Фати.