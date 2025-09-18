Брюж разгроми Монако като домакин в Шампионската лига

Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол: Брюж (Белгия) - Монако (Франция) 4:1 Копенхаген (Дания) - Байер Леверкузен (Германия) 2:2 по-късно днес: Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Галатасарай (Турция) Манчестър Сити (Англия) - Наполи (Италия) Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания) Спортинг Лисабон (Португалия) - Кайрат Алмати (Казахстан) от сряда: Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия) 0:2 Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия) 3:1 Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания) 3:2 Пари Сен Жермен (Франция) - Аталанта (Италия) 4:0 Олимпиакос (Гърция) - Пафос (Кипър) 0:0 Славия Прага (Чехия) - Будьо/Глимт (Норвегия) 2:2 от вторник: Атлетик Билбао (Испания) - Арсенал (Англия) 0:2 ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 1:3 Бенфика (Португалия) - Карабах (Азербайджан) 2:3 Реал Мадрид (Испания) - Олимпик Марсилия (Франция) 2:1 Ювентус (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия) 4:4 Тотнъм (Англия) - Виляреал (Испания) 1:1