Подробно търсене

Брюж разгроми Монако като домакин в Шампионската лига

Ивайло Георгиев
Брюж разгроми Монако като домакин в Шампионската лига
Брюж разгроми Монако като домакин в Шампионската лига
Снимка: AP Photo/Omar Havana
Брюксел,  
18.09.2025 21:49
 (БТА) 
Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Брюж (Белгия) - Монако (Франция)                            4:1
Копенхаген (Дания) - Байер Леверкузен (Германия)            2:2

по-късно днес:
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Галатасарай (Турция)
Манчестър Сити (Англия) - Наполи (Италия)
Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания)
Спортинг Лисабон (Португалия) - Кайрат Алмати (Казахстан) 

от сряда:
Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия)                   0:2
Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия)                    3:1
Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)                3:2
Пари Сен Жермен (Франция) - Аталанта (Италия)                4:0

Олимпиакос (Гърция) - Пафос (Кипър)                          0:0                   
Славия Прага (Чехия) - Будьо/Глимт (Норвегия)                2:2

от вторник:
Атлетик Билбао (Испания) - Арсенал (Англия)                  0:2
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)      1:3
Бенфика (Португалия) - Карабах (Азербайджан)                 2:3
Реал Мадрид (Испания) - Олимпик Марсилия (Франция)           2:1
Ювентус (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия)               4:4
Тотнъм (Англия) - Виляреал (Испания)                         1:1

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:09 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация