Бившият играч на Левски Рикардиньо за мача със Спортинг: „Надявам се да не разочароваме феновете си“

Нападателят на Кайрат Рикардиньо коментира предстоящия мач срещу Спортинг Лисабон в първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Бившият играч на Левски обеща на феновете добро представяне. Бразилецът отбеляза 18 попадения и даде 5 асиснтенции при престоя си на стадион "Георги Аспараухов".

„Това е много важен мач за Кайрат. Дебютираме в общата фаза на Шампионската лига и това е първият мач в историята на клуба на този етап. Вървим към този мач от много дълго време и мнозина очакват с нетърпение нашия старт в турнира. Надявам се да не разочароваме феновете си“, цитира Legalbet.kz думите на футболиста.

Мачът ще се проведе на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон на 18 септември. Началото на мача е 22:00 часа.