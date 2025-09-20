Подробно търсене

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

Георги Крумов
Друг източник, Виена, 20 септември 2025 година - Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински (третият от ляво надясно) бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия / снимка: БФБокс
София,  
20.09.2025 19:56
 (БТА)

Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински бе почетен гост на емблематично събитие в Австрия, съобщиха от федерацията.

На знаковия площад "Хелденплац" във Виена се проведе 24-тото издание на Деня на спорта. Събитието събира различни спортни дисциплини на едно място, като водеща позиция е отделена и на боксовия ринг.

Красимир Инински имаше честта да вземе участие в част от демонстрациите и лично да поздрави първия медалист на Австрия от световни първенства по бокс – Михаел Деруиш. Президентът на Австрийката боксова федерация Игор Микетич проведе открита тренировка с най-малките участници.

По време на посещението на г-н Инински сключи споразумение за сътрудничество между двете федерации за подготовка за предстоящите континентални първенства и международни турнири, както и за разпространяване на спорта бокс.

Посетителите на Деня на спорта имаха възможност да се срещнат с най-големите имена в австрийската история, както от настоящето, така и от близкото минало.

/ГК/

