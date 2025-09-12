Подробно търсене

Трикратният световен шампион в скока на височина Мутаз Еса Баршим (Катар) се оттегли от първенството на планетата в Токио поради контузия

Ива Кръстева
Трикратният световен шампион в скока на височина Мутаз Еса Баршим (Катар) се оттегли от първенството на планетата в Токио поради контузия
Трикратният световен шампион в скока на височина Мутаз Еса Баршим (Катар) се оттегли от първенството на планетата в Токио поради контузия
снимка: Antonin Thuillier/Pool Photo via AP
Токио,  
12.09.2025 16:44
 (БТА)

Трикратният световен шампион в скока на височина Мутаз Еса Баршим се оттегли от Световното първенство по лека атлетика, което започва в събота в японската столица Токио, след като не успя да се възстанови от контузия на крака, съобщава АП.

Шампионатът щеше да отбележи завръщането му в Япония, където Баршим раздели олимпийското злато в дисциплината с италианеца Джанмарко Тамбери на Игрите в Токио 2021.

"Планирах Токио да е последното ми Световно първенство, но за съжаление кракът ми не се оправи навреме", написа 34-годишният катарец в профила си в Инстаграм. 

"Дадох всичко от себе си, но не можем да насилваме природата и трябва да бъда търпелив, за да се възстановя", добави той.

Баршим разкри, че се бори с проблема от месец април насам.

Катарецът спечели бронз на Олимпийските игри в Париж миналата година, след като взе златото на световните първенства през 2017, 2019 и 2022 година.

Той има личен рекорд от 2.43 метра, втори след рекордьора за всички времена Хавиер Сотомайор.

/ИК/

Свързани новини

12.09.2025 13:52

Американски спринтьор е наказан за четири години заради положителен тест за анаболен стероид

Миналата година Найтън получи разрешение да стартира на Игрите в Париж, след като беше оневинен заради положителен тест за тренболон - стероид, използван в животновъдството.
12.09.2025 13:14

Световна вицешампионка в бягането на 1500 метра ще пропусне Световното първенство по лека атлетика заради продължаващо дело за пропусната допинг проба

Етиопската лекоатлетка Дирибе Велтеджи ще пропусне Световното първенство през месец септември, след като федерацията уважи молбата на Отдела за почтеност в леката атлетика (AIU) за временното й отстраняване, докато се гледа дело за допинг.  Делото в
12.09.2025 12:59

Олимпийската шампионка Масай Ръсел е готова за нов световен рекорд на 100 метра с препятствия в Токио

"Когато става въпрос за група жени, които искат да се състезават и искат да бягат наистина бързо, мисля, че време под 12 определено е възможно", каза тя пред медиите в навечерието на първенството.
12.09.2025 10:55

Себастиан Коу за генетичните тестове на атлетките преди Световното в Токио: "Имаше предизвикателства, но почти сме изпълнили целта"

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви, че ръководният орган е на "достъпно разстояние" от целта си всички жени-атлетки да преминат генетични тестове преди началото на Световното първенство по лека атлетика
11.09.2025 21:49

Кийли Ходжкинсън вярва, че 42-годишният световен рекорд на Ярмила Кратохвилова на 800 метра ще бъде подобрен в скоро време

Кийли Ходжкинсън изрази пълна увереност, че един от най-старите световни рекорди в леката атлетика - този на 800 метра гладко бягане при жените, ще бъде подобрен в най-скоро време. 23-годишната британка, която е олимпийска шампионка в дисциплината,
11.09.2025 13:39

Юсейн Болт смята, че би бягал 100 метра за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове"

Юсейн Болт, чийто световен рекорд от 9.58 секунди на 100 метра остава неподобрен вече 16 години, смята, че е можел да пробяга дистанцията за 9.42 секунди със "супер шпайковете", с които се състезават спринтьорите в днешно време

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:24 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация