Срещата между Александър Василев и Ото Виртанен дава началото на сблъсъка между България и Финландия за Купа "Дейвис"

Преди двубоя между България и Финландия за Купа "Дейвис"

Димитър Петков
В хотел "DoubleTree by Hilton Plovdiv Center" се тегли жребият за мачовете между България и Финландия за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Пловдив,  
12.09.2025 12:41
 БТА

Двубоят между Александър Василев и Ото Виртанен дава началото на сблъсъка между България и Финландия за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Това стана ясно след тегленето на жребия за срещата между двата тима, което се проведе в хотел "DoubleTree by Hilton" в Пловдив. 

Програмата стартира в събота в 12:00 часа с два мача на сингъл. Финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите Александър Василев е избран от капитана на българския отбор - Валентин Димов, за втора ракета за България, докато шампионът от турнира от Големия Шлем в Ню Йорк Иван Иванов ще бъде първа ракета и по този начин ще се превърне в най-младия състезател, играл за България на сингъл за Купа „Дейвис“. Във втория мач от съботната програма той ще срещне първата ракета на Финландия - Емил Руусувуори. 

В неделя срещите започват в 11:00 часа със сблъсъка на двойки. В него Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу тандема Хари Хелиоваара и Ееро Васа. След този двубой предстоят още два мача на сингъл, противопоставящи съответно първите и вторите ракети на двете страни. Играе се до три победи от пет възможни мача. 

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Свързани новини

11.09.2025 13:28

"Подхождаме уверено, но не и високомерно към двубоя с България", категоричен е капитанът на Финландия Ярко Ниеминен

Капитанът на Финландия за Купа „Дейвис“ - Ярко Ниеминен, е категоричен, че неговият отбор подхожда уверено към двубоя с България. Той даде пресконференция преди мачовете между двата тима, които ще се проведат в събота и неделя
11.09.2025 12:57

"Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания", заяви шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов

Шампионът при юношите от тазгодишните издания на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов призна, че участието пред българска публика е едно от най-добрите усещания за него в спорта. Той даде пресконференция преди мачовете между
11.09.2025 12:44

"Горд съм да представям България, за мен това е сбъдната мечта", заяви финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите Александър Василев

Финалистът от тазгодишното издание на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите - Александър Василев, не скри удовлетворението си, че за първи път е част от отбора на България за Купа "Дейвис"
11.09.2025 12:32

"Очаква ни нелек мач, но имаме шансове да спечелим", заяви капитанът на България Валентин Димов

Капитанът на България Валентин Димов изрази увереност във възможностите на отбора преди двубоите срещу Финландия за Купа „Дейвис“ – неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

