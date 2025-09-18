Черно море Тича победи Шумен и ще играе финал на Черноморските игри със Спартак Плевен

Среща от Черноморските игри:

Черно море Тича – Шумен 84:69 (27:16, 21:12, 24:22, 12:19)

Черно море Тича победи Шумен с 84:69 и ще играе на финала на приятелския турнир Черноморски игри, който се провежда във Варна. Домакините ще срещнат в спора за първото място Спартак Плевен, който в първия мач за деня надделя над Академик Бултекс 99 с 95:76.

За победителите Ламонт Уест вкара 17 точки, Георги Боянов 15 точки, а Николай Стоянов добави 14 точки. Алонзо гафни завърши с дабъл-дабъл – 10 точки и 11 борби. За Шумен Владислав Станев вкара 13 точки, а костадин Лазаров добави 12 точки.

Двата отбора изиграха интересна първа част. Срещата започна равностойно, а резултатът се движеше кош за кош. След малко повече от 5 минути игра след кош и реализиран фаул от Николай Стоянов домакините проведоха с 3 точки при 11:8. Шумен успя на два пъти да изравни резултата при 13:13 и 16:16, след което домакините вкараха 11 поредни точки и взеха първата част с 27:16. Домакините и през втория период бяха по-добрият отбор на паркета и продължиха да трупат преднина, която след малко повече от 6 минути игра стана 19 точки при 43:24. На полувремето преднината на варненския тим бе 20 точки – 48:28.

След почивката играта бе сравнително равностойна, но играчите на треньора Васил Евтимов не позволяваха на Шумен да намали много разликата. В началото на третата част гостите намалиха пасива си на 17 точки, но за кратко, след което домакините отново дръпнаха с 20 и повече точки. Преди последния период резултатът бе 72:50 за Черно море Тича. Домакините започнаха последната част със серия от 7:0 и поведоха с 29 точки при 79:50. До края на мача Черно море Тича поддържаше аванс от около 20 точки и независимо че позволи на гостите да намалят изоставането в края след 14 поредни точки заслужено спечели двубоя.

Утре от 16:30 е срещата за третото място на надпреварата между Академик Бултекс 99 и Шумен, а от 18:30 е финалът на турнира между Черно море Тича и Спартак Плевен.