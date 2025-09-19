Турция ще облекчи визовия си режим за гражданите на Либия, съобщи турският министър на търговията

site.btaТурция ще облекчи визовия си режим за гражданите на Либия, съобщи турският министър на търговията
Турция ще облекчи визовия си режим за гражданите на Либия, заяви турският министър на търговията Йомер Болат по време на среща на турско-либийската съвместна работна група в Анкара, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
По време на събитието Болат заяви, че търговският обмен между Турция и Либия е достигнал обем от 3 милиарда долара през първите осем месеца на годината и подчерта, че двете страни си поставят за цел той да достигне 5 милиарда долара през 2026 г.
Турският министър също така обяви, че през декември турско-либийската съвместна икономическа комисия ще заседава отново, след прекъсването на дейността ѝ през 2009 г., а наред с това се очаква и подписването на нова търговска сделка между двете страни.
На срещата присъства и либийският министър на транспорта Мохаммед аш Шахуби, който приветства облекчаването на визовия режим от страна на Турция, подчертавайки положителното развитие в свързаността между двете страни.
/ВН/
