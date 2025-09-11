Подробно търсене
Преди двубоя между България и Финландия за Купа "Дейвис"

"Подхождаме уверено, но не и високомерно към двубоя с България", категоричен е капитанът на Финландия Ярко Ниеминен

Димитър Петков
Капитанът на Финландия за Купа "Дейвис" Ярко Ниеминен (на снимката) говори на пресконференцията преди двубоя срещу България на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив". Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Пловдив,  
11.09.2025 13:28
 (БТА)

Капитанът на Финландия за Купа „Дейвис“ - Ярко Ниеминен, е категоричен, че неговият отбор подхожда уверено към двубоя с България. Той даде пресконференция преди мачовете между двата тима, които ще се проведат в събота и неделя на кортовете на ТК „Локомотив Пловдив“. 

„Играл съм почти 20 години като състезател и от доста години съм капитан на отбора. В Купа „Дейвис“ ранкингът на състезателите не играе голяма роля. Подхождаме уверено, но не и високомерно към предстоящите мачове, защото България има добри играчи и е домакин. Очакваме трудни мачове. Не гледаме толкова ранкингът. Опитваме се да анализираме мачовете и съперниците", заяви Ниеминен, който в кариерата си на сингъл е достигал до номер 13 в световната ранглиста. 

„Знаем с какви талантливи играчи разполага България. Те има много добър потенциал. Това е много добре за вашата страна. Ние също имаме двама много талантливи юноши. Те са близки помежду си и знаят всичко един за друг“, каза още капитанът на финландския отбор. 

