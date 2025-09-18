Протест срещу насилието над жени се състоя в Скопие

Граждани се събраха в Скопие пред сградата на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония на протест, срещу „колективния колапс на системата, която позволява непрекъснато насилие срещу жени”.

Инициатори на протеста са няколко неправителствени организации, а поводът е убийството на 31-годишна жена от Велес и нейния баща от бившия ѝ партньор, който след това се е самоубил. Мотото на протеста беше "Нито едно повече”, а участниците в него отправиха искания „институционална отговорност и санкции, оставки и дисциплинарни процедури за полицаи, прокурори и служители на Центровете за социална работа“, запознати със случая във Велес. Те апелираха за изготвяне на обвързващи протоколи за полицията, съдебната система, прокуратурата и Центровете за социална работа.

„Росица нямаше да бъде убита, ако бяха спазени протоколите, ако бяха чути виковете за помощ и реакциите бяха навременни. Ако всички предишни сигнали за нейния убиец, от предишните му жертви, бяха взети на сериозно. Къде са тези сигнали? Някой предприел ли е действия по тях или списъкът расте? Страната, в която живеем, създава перфектни условия за просперитет на извършителите, докато ние се страхуваме и крием, докато ние се страхуваме за живота си“, каза Калия Димитрова от феминисткия сайт „Медуза“.

По думите ѝ през последните пет години най-малко 20 жени са загинали вследствие на повтарящо се насилие.

С шествие и скандирания „Нито една повече“ и ръчно изработени плакати „От бездействие – до погребение“, „Създайте специално полицейско звено, което ще реагира незабавно при сигнал“, „Всички сме Росица“ протестът завърши в парка „Жена-борец", срещу сградата на парламента в Скопие.