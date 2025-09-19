Зелените в Германия предупреждават за руско влияние в завод за производство на ядрено гориво

Германската партия на Зелените обяви, че съществува заплаха от руско влияние в завод за производство на ядрено гориво в северозападния град Линген, предаде Франс прес. Оператор на завода е дъщерно дружество на френската компания „Фраматом“.

През март 2022 г. дружеството поиска разрешение да произвежда съвместно с руската компания „Росатом“ ядрено гориво от руски тип за захранване на атомни електроцентрали в Централна и Източна Европа.

Разрешението следва да бъде издадено от властите в провинция Долна Саксония, където се намира заводът. Федералното правителство обаче може да излезе с отрицателно становище и да спре процедурата. Затова Зелените се опитват да окажат натиск върху правителството, особено след като Германия затвори последните си атомни електроцентрали през 2023 г., отбелязва АФП.

„В днешно време е лудост да се разреши такъв проект“, заявиха депутати от партията. Те твърдят, че Русия води хибридна война срещу Германия, която се е ожесточила след руската инвазия в Украйна.

„Ако този проект получи зелена светлина, заводът в Линген ще се превърне в „сенчест флот“ на руската ядрена индустрия“, предупреждават Зелените.

„Всъщност, откакто започна инвазията в Украйна, страни като Чехия, Словакия, Финландия и България активно се опитват да се освободят от зависимостта си от "Росатом". Един такъв завод ще сложи на горивото етикет „Произведено в Германия“, което би позволило да се прикрие дългосрочната зависимост от руските доставчици“, допълват те.

От началото на войната в Украйна ЕС наложи санкции върху вноса на руски петрол и газ. Някои европейски страни обаче все още поддържат сътрудничество с Русия в областта на ядрената енергетика за граждански цели поради липса на алтернатива.