Мускулна контузия на Чиро Имобиле от Болоня ще го извади от терените за два месеца

Нападателят на Болоня Чиро Имобиле се контузи в мача с Рома (0:1), а прегледите днес са показали, че има мускулна контузия, която ще го извади от терените за 8 седмици.

Имобиле напусна терена принудително още след половин час игра, а днес стана ясна диагнозата му.

Николо Казале също получи контузия в същия мач на Болоня, но той ще бъде около месец извън терените, като има контузия на феморалния бицепс на десния крак.