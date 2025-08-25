Подробно търсене

Пожар избухна в пристанището на Хамбург, затворена е основна магистрала

Пламен Йотински
Контейнери на пристанището в Хамбург чакат да бъдат транспортирани. Снимка: AP/Michael Probst
Хамбург,  
25.08.2025 18:44
 (БТА)

Пожар избухна в склад на пристанището на Хамбург, което доведе до затварянето на основна магистрала наблизо, предаде ДПА.

Днес следобед от далеч се чуваха шумове, което показваше, че има малки експлозии, допълва агенцията.

Над квартал "Ведел" в северния германски град се виждаше и стълб от гъст дим.

Според полицията, близката магистрала А1 между Нордерелбе и Мурфлит беше напълно затворена поради отломки.

Пристанището в Хамбург е водещият център за външна търговия в Германия, посочва ДПА.

/ДИ/

