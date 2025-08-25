Кучето ме спаси, каза за БТА нападнатият от мечка Димитър Кибарев от село Лясково

site.btaКучето ме спаси, каза за БТА нападнатият от мечка Димитър Кибарев от село Лясково
Кучето ме спаси, ако не беше то, не знам какво щеше да стане, каза пред БТА нападнатият от мечка Димитър Кибарев. Мъжът оцеля при среща с мечка с малко мече в събота.
Кибарев добави, че е ловец и има две ловни кучета - на една и две години. Решил в събота да излезе в гората, за да тренира гончетата. Тръгнал рано сутринта и около 7:20 часа чул шум от долната страна на горския път и видял малко мече, което се качва по един от боровете. В момента, в който се обърнал, видял мечката. „Голямото куче се отскубна от повода и направо скочи към нея. Сборичкаха се за около две-три секунди, след което тя отново тръгна към мен и скочи. Аз паднах и в този момент кучето се върна, захапа я и мечката изчезна“, каза още Кибарев.
От срещата с горския звяр мъжът има само една рана на палеца на дясната ръка, която е обработена в девинската болница. Нараняването е станало, когато се опитвал да избута мечката от себе си. „Виждал съм пет-шест пъти мечки, но толкова близо и да ме нападне - никога. За секунди стана и всичко свърши, кучето ми помогна много, че не се уплаши и то“, допълва още пострадалият мъж. Кибарев посочи, че в района около село Лясково има много мечки, поне десет.
Много се уплаших, когато синът ми дойде и каза, че се е бил с мечка. И той, и аз треперихме. Превързах му раната и отидохме в болницата в Девин, за да я види лекар и да му бият инжекция, каза майката Виолета. Бащата Юри допълни, че когато бил ловец също е виждал мечки. Синът му много пъти се е срещал с горския звяр, като наскоро видял майка с три малки.
Кметът на село Лясково Асен Диев посочи, че след случката с Димитър хората в селото са притеснени.
Днес по обед служители на Регионалната дирекция по околна среда и води в Смолян направиха оглед на мястото и поставиха фотокапани за проследяване поведението на мечката.
/НН/
