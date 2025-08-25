Бургас прие форум за бъдещето на туризма с участието на образование, бизнес и местна власт

Колежът по туризъм към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бе домакин на дискусионен форум на тема "Туризъм: образовани - бизнес - местна власт" днес. Събитието беше официално открито от министъра на образованието Красимир Вълчев, кмета на Бургас Димитър Николов, ректора проф. д-р Христо Бозов и директора на колежа доц. д-р Веселина Атанасова. Преди това заедно те прерязаха символично лентата на обновената след ремонт сграда на висшето училище.



Форумът събра на едно място представители на академичната общност, туристическия бизнес и местната власт. Като акцент в дискусиите беше подготовката на кадри за туристическия сектор.

В словото си ректорът на университета проф. Христо Бозов благодари на всички институции, които подкрепят колежа, подчертавайки доброто сътрудничество между образованието, бизнеса и местната власт. Той акцентира върху факта, че кадрите, които излизат от колежа, директно допринасят за развитието на туризма, който носи 10 процента от брутния вътрешен продукт на страната.

Проф. Бозов отбеляза, че преподавателите и директорът на колежа доц. д-р Веселина Атанасова са успели да организират учебния процес по време на продължилия близо година ремонт на сградата, така че той да не бъде прекъсван. Новост тази година е, че залите в колежа вече носят имената на общини от Бургаска област. Една от залите – тази, кръстена на Малко Търново, вече разполага с малка експозиция, реализирана по инициатива на кмета на града, каза ректорът и призова останалите общини да последват този пример.

Образованието в туризма имат нужда от по-силна реклама, отбеляза в словото си кметът на Бургас Димитър Николов. Той изрази готовност да предложи Общинският съвет в града да провежда заседанията на водещите си комисии в зала „Бургас“ на колежа, като начин да се засили връзката между местната власт и образованието.

„Трябва да се запитаме дали правим достатъчно, за да промотираме доброто образование в региона“, подчерта Николов и допълни, че кметовете от региона ще подкрепят популяризирането на новите специалности и увеличаването на приема в колежа.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изрази мнение, че изкуственият интелект ще повиши нуждата от преживявания и туризъм. Той подчерта сериозния демографски проблем, пред който е изправена страната ни. "Всяка година се пенсионират над 100 000 души, а едва 60 000 ги заместват. Това създава сериозен недостиг на кадри във всички сектори, включително в туризма", каза министърът.

Вълчев коментира, че въпреки предизвикателствата, отпадането на ученици от образователната система намалява. Един от приоритетите на МОН е и развитието на така наречения „образователен туризъм“ – посещения на ученици в културни и исторически обекти.

Директорката на колежа доц. д-р Веселина Атанасова припомни дългата история на учебното заведение – от 1967 г. като институт по международен туризъм, през откриването на настоящата сграда през 1978 г., до преобразуването му в колеж през 1997 г. Тя подчерта, че трите нови специалности, които колежът предлага от тази учебна година - „Туризъм и здравословно хранене”, „Туризъм и предприемачество” и „Мениджмънт на хотели и ресторанти", са създадени след проучване на потребностите на туристическия бизнес в региона.