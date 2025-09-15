Мирослав Боршош откри учебната година в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ Габрово

Министърът на туризма Мирослав Боршош откри учебната година в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ в Габрово.

Сред гостите бяха кметът на Габрово Таня Христова, Мария Башева – Венкова, областен управител на Габрово, експерти на Регионалното управление по образованието в Габрово и други.

„Не знам дали си давате сметка с какво сте се захванали. Дълбоко се лъжете ако мислите, че ще придобиете просто една професия. Заели сте се предизвикателството да представяте страната си. От това имаме голяма нужда, това не е просто професия. Туризмът е една от най-силните дипломации, с които можете да представите родния си град. Макар и млади вие вече носите отговорност и за града си и за страната си. Когато завършите всяка едно ваше действие, ще се отразява на страната ви. Всяко действие трябва да върви с мисълта, че представяте града и родната си страна. Заели сте се да учите нещо уникално“, каза в приветствието си към учениците министър Боршош.

Според Боршош младежите са част от дипломацията на България. Професиите в сферата на туризма са сложни, но уникални, каза още той.

„Отправям предизвикателство към вас. Очаквам да изпратите в Министерство на туризма рекламно-маркетингова кампания за региона през вашия поглед. Сигурен съм, че ще видя нещо интересно и очаквам вашия труд. Ще дойда да ми го представите и да го обсъдим заедно“, посочи още министърът на туризма.

Кметът на Габрово Таня Христова посочи, че девизът на Пенчо Семов, който е патрон на Професионалната гимназия по туризъм от миналата година, вече е и девиз на град Габрово – любов, труд и постоянство.

„Гимназията отправя много ценни послания към учениците, учителите и всички. Бих искала да кажа, че ние няма да говорим само за 15 септември и празника днес. Искам да ви споделя и да ви обещая нещо. Като част от посланията на директора на гимназията, заедно да търсим възможности за развитие на младите, което има принос в развитието на нашето общество. Тази година заявихме голямата амбиция да получим подкрепа за обновяване на физическата среда на гимназия“, каза още Таня Христова.

В обръщението си към учениците директорът на гимназията Радослав Стоянов даде пример с празниците, посветени на Съединението и Независимостта на България.

„Кой в днешно време не иска да е съединен и независим. Призовавам ви да постигнем обединението в името на предците ни, които са вярвали в силата на науката. Скъпи ученици време е да повярвате и вие в силата на науката“, допълни Радослав Стоянов.

След откриване на учебната година бе представено обновеното пространство за спорт в гимназията със салон и стена за катерене, която е единствена в Габрово. Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ и нейната база бе представена на министъра на туризма и останалите официални гости.