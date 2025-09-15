Подробно търсене

Австралийският премиер Антъни Албанезе пристигна в Папуа Нова Гвинея преди подписването на договор за отбрана

Николай Джамбазов
Австралийският премиер Антъни Албанезе (вдясно) присъства на пресконференция с колегата му от Папуа Нова Гвинея Джеймс Марейп (вляво) в Сидни, 12 декември 2024 г. Снимка: АП
Сидни,  
15.09.2025 12:23
 (БТА)

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе пристигна днес в Папуа Нова Гвинея, за да подпише договор за отбрана в сряда, който ще издигне отношенията на Австралия с най-близкия ѝ съсед в Тихия океан на равнището на тези, които Австралия има със Съединените щати в рамките на съюза ѝ за сигурност, предаде Ройтерс.

Албанезе заяви, че подписването на двустранния договор за отбрана ще повиши взаимодействието между въоръжените сили на двете държави и ще стане символ за визионерството на Папуа Нова Гвинея. Страната ще отбележи 50 години от независимостта и от Австралия този вторник, отбеляза Ройтерс. 

"Нашите отношения в областта на сигурността се повишават до равнището на тези, които имаме със Съединените щати и други наши важни съюзници" обяви Албанезе в телевизионно интервю пред медията "Оустрейлиън Броудкастинг Корпорейшън" (Ей Би Си).

САЩ сключиха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната с Папуа Нова Гвинея през 2023 г. поради опасения за военните амбиции на Китай в Индо-Тихоокеанския регион, напомни Ройтерс.

Следващата седмица Антъни Албанезе ще участва на заседание на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където за първи път ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Австралийският премиер ще присъства и на прием, организиран от Тръмп във вторник, а официална двустранна среща тепърва ще бъде насрочена, обяви Албанезе в радио интервю за Ей Би Си.

