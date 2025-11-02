Подробно търсене

Иво Тасев
Австралийският премиер обяви, че китайският му колега ще посети Австралия догодина
Министър-председателите на Австралия - Антъни Албанезе (вляво), и на Китай - Ли Цян, по време на срещата си в кулоарите на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур, Малайзия, 27 октомври 2025 г. Снимка: Синхуа чрез АП/Huang Jingwen
Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе заяви днес, че китайският му колега Ли Цян ще посети Австралия догодина, предаде Ройтерс.

Във визитата на премиера на Китай може да бъде включен Националният парк Улуру в Централна Австралия, добавя световната агенция.

"Премиерът Ли ще посети Австралия догодина, обсъдихме това", заяви Албанезе пред телевизия "Скай нюз".

"Обсъдена бе и визита в Улуру, за която той прояви интерес. Аз го насърчих. Мисля, че е много добре да покажем Централна Австралия, което в крайна сметка ще е много хубаво пред една страна с население над 1 милиард души", посочи австралийският министър-председател.

Високият 348 метра гигантски скален монолит Улуру, който е в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, е известен и със своя цвят, в който преливат оранжево и охра. Той е основна туристическа атракция, въпреки че е далече навътре в пустинята. Скалният монолит е свещен за местното коренно население - анангу.

Албанезе и Ли се срещнаха в кулоарите на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в малайзийската столица Куала Лумпур в понеделник.

Според Синхуа китайският министър-председател е казал на австралийския си колега, че Китай е готов да изгради по-стабилно и стратегическо партньорство с Австралия.

Ли посети Австралия през 2024 г. , като визитата му тогава отбеляза стабилизиране на отношенията между съюзника на САЩ и втората по големина икономика в света, посочва Ройтерс. Това беше първото посещение в Австралия на китайски премиер от 2017 г. насам.

Китай е най-големият търговски партньор на Австралия.

 

