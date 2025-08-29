ФНА: Филипините и Австралия успешно приключиха съвместното си военно учение

Филипините и Австралия приключиха успешно съвместното си военно учение "Алон", насочено към укрепване на партньорството между двете страни, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

"Учението "Алон" е стъпка напред в сравнение с това от 2023 г. и затвърждава тясното сътрудничество и приятелство не само между двете държави, но и между въоръжените сили на Австралия и Филипините", заяви Пол Кени, заместник-командващ на австралийските сили в региона.

От своя страна, Франсиско Лоренсо-младши, командир на учението от страна на филипинските въоръжени сили, също изрази удовлетворение от постигнатото.

Военното учение започна на 15 август и се състоя на различни места, както и във водите на Южнокитайско море и филипинската изключителна икономическа зона. Основните дейности включваха съвместни морски и въздушни тренировки, мисии по морска сигурност и координирани стрелби с бойни оръжия.

Освен чисто бойните елементи "Алон" обхвана и хуманитарни мисии, дейности по оказване на помощ при бедствия, сътрудничество с местни общности и културен обмен, демонстрирайки всестранния подход на двете армии към съвместната работа.

"В днешните несигурни времена, когато суверенитетът, свободата на мореплаването и върховенството на закона са поставени на изпитание, нашето сътрудничество изпраща ясен сигнал – че държавите, независимо дали са големи, или малки, застават рамо до рамо в защита на мира и правата на всички хора", заяви високопоставен служител на филипинските въоръжени сили.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)