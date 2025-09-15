ФНА: Филипинските и тайландските сухопътни войски засилиха оперативна съвместимост при спасителни и хуманитарни операции

Части за хуманитарна помощ и реагиране при бедствия от сухопътните войски на Филипините и Тайланд проведоха двудневно учение, целящо засилването на оперативната съвместимост, съобщиха днес Филипинските сухопътни войски (ФСВ), цитирани от Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Водещата спасителна част на ФСВ – 525-и боен инженерен батальон и екип на Кралската тайландска армия (КТА) участваха на ученията, провели се на 11 и 12 септември, заяви говорителят на ФСВ полк. Луи Дема-ала. Той допълни, че обучението се е провело на тренировъчен полигон в база „Форт Бонифасио“ край Кесон.

Дема-ала заяви, че съвместното учение се е фокусирало върху обмена на умения по отношение на издирване и спасяване от срутили се сгради и оказване на медицинска помощ на място.

Филипинските и тайландските инженери са демонстрирали безпроблемна координация при спасителните операции и са споделили най-добрите практики.

„525-и боен инженерен батальон проведе пълна демонстрация на капацитета на своите средства за търсене и спасяване, давайки на екипа от Тайланд възможност да се запознае от първа ръка с уменията си за реагиране от световна класа“, заяви Дема-ала.

Той добави, че двудневното учение потвърждава силните двустранни отношения между въоръжените сили на двете страни.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)