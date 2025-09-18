Български творци от страната и чужбина могат да се включат в литературния конкурс „Благослов за Търновград“ до 24 октомври

Български творци на възраст над 18 години могат да се включат в националния литературен конкурс „Благослов за Търновград“ до 24 октомври, каза за БТА заместник-директорът на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново д-р Иван Александров.

Жанровете за участие са три: проза (разказ), поезия (цикъл до 5 стихотворения) и есеистика (литературно или журналистическо есе, включително пътепис). Всеки автор има право да участва с едно произведение в една от категориите. Важно условие е то да не е публикувано досега, включително и онлайн, както и да бъде изпратено анонимно.

Организатори на конкурса, посветен на 840-ата годишнина от въстанието на Асеневци и обявяването на Търновград за столица, са Община Велико Търново, съвместно със Съюза на българските писатели и Регионалната библиотека в старопрестолния град.

Конкурсът наследява предходни прояви, свързани с годишнини от това бележито събитие, каза д-р Александров. Инициативата има за цел да активизира българските творци и да събуди патриотичното чувство, усещането за историята и за величието на Търновград като средновековен център със значителна роля в национален и международен план.

Победителите в трите категории ще получат плакет, грамота и парична награда в размер на 1000 лева, посочи д-р Александров. Техните подгласници също ще бъдат отличени и наградени.

Заместник-директорът на Регионалната библиотека във Велико Търново припомни, че на 13 и 14 ноември културната институция отново ще бъде домакин на националната научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“. Нейното 24-то издание ще е на тема „Съхраняване, опазване, дигитализиране и популяризиране на движимото културно наследство“.