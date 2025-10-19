Изкуственият интелект – достъпен инструмент за малкия бизнес: УниБИТ и Стопанската камара в Русе обединиха усилия в рамките на уъркшопа TrustAI

На 17 октомври 2025 г. в сградата на Стопанската камара – Русе се проведе уъркшопът „Higher Education as a Catalyst for the Trustworthy and Sustainable Use of AI“ – TrustAI, който събра представители на бизнеса, академичните среди и експерти по изкуствен интелект.

Събитието бе организирано от проф. Георги Димитров и проф. Евгения Ковачева от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), съвместно с г-н Красимир Ениманев, председател на Общото събрание на Русенска стопанска камара.

Основното послание на уъркшопа беше ясно: изкуственият интелект вече не е запазена територия за технологичните гиганти, а реална възможност за растеж и конкурентно предимство за малките и средни предприятия.

Презентации и дискусии показаха, че съвременните AI инструменти могат да бъдат лесни за използване, достъпни и ефективни, дори за предприемачи без техническо образование.

„Днес AI може да подпомага бизнеса така, както преди години офис софтуерът промени начина, по който работим – без сложни настройки и без нужда от програмисти,“ отбеляза проф. Георги Димитров. Той представи практически примери за използване на изкуствен интелект в управлението на ресурси, оптимизацията на процеси и подобряването на клиентското обслужване.

От своя страна проф. Евгения Ковачева акцентира върху ролята на висшето образование като двигател за доверчивото и устойчиво прилагане на новите технологии.

„Обучението е ключът – когато хората разбират как работи AI и как да го използват отговорно, той се превръща в партньор, а не в заплаха,“ подчерта тя.

Председателят на Общото събрание на Русенска стопанска камара, г-н Красимир Ениманев, насърчи представителите на бизнеса да гледат на изкуствения интелект като на инструмент за иновации и развитие, който може да подобри ефективността и устойчивостта на малките компании в региона.

В рамките на събитието участниците обмениха идеи и опит за автоматизация на рутинни дейности, персонализирани решения за клиенти и по-интелигентно управление на данни, като всички примери подчертаха реалната полза от внедряването на AI в ежедневната бизнес практика.

Уъркшопът приключи с посланието, че изкуственият интелект вече е достъпен инструмент за всеки предприемач, който иска да се развива в съвременната дигитална икономика.

Организаторите благодариха на участниците и потвърдиха ангажимента си да продължат инициативите за популяризиране на отговорното и ефективно използване на AI в България.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Университета по библиотекознание и информационни технологии)