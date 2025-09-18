Две десетилетия партньорство: ФБТИК чества юбилея си в присъствието на официални гости от Франция и България

На 17 септември 2025 г., във впечатляващата обстановка на Резиденцията на Франция в България, Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) отбеляза своята 20- годишнина с елегантен нетуъркинг коктейл.

Събитието събра над 300 представители на институциите, дипломатическия корпус и водещи компании, за да отпразнуват две десетилетия на активна работа за развитие на бизнес отношенията между Франция и България и се превърна във вдъхновяваща платформа за създаване на нови контакти и обсъждане на перспективни партньорства.

Оливие Кадик, сенатор, представител на французите извън Франция и заместник- председател на Комисията по външни работи на Сената на Франция, пристигна специално от Париж, за да поздрави Камарата по повод нейния юбилей. В своето обръщение той акцентира върху ключовата роля на организацията в изграждането на устойчиви партньорства между Франция и България.

Сред специалните гости на вечерта бяха:

• Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България

• Георги Георгиев, министър на правосъдието

• Радостин Илиев, заместник-министър на отбраната

• Дончо Барбалов, заместник-министър на икономиката и индустрията

• Йорданка Фандъкова, народен представител и председател на парламентарната комисия по външни работи

• Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата

• Мила Ненова, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

„Горди сме, че успяхме да съберем на едно място представители на институциите, бизнеса и международната общност. Убедени сме, че подобни срещи са основа за трайни партньорства и нови успехи“, сподели Стефан Делайе, председател на Френско-българската търговска и индустриална камара.

Вицепрезидентът Илияна Йотова подчерта ключовата роля на Камарата с думите: „Тази година е знакова - своя 20-и юбилей чества най-верният съюзник на българския бизнес и българската държава пред френските инвеститори. Знам, че ще се повторя, но го правя съвсем съзнателно - Камарата е най-добрият лобист на моята страна пред френския бизнес.“

Вечерта протече в дух на елегантност, открит диалог и стремеж към създаване на нови възможности за сътрудничество. Гостите имаха възможност да обменят идеи за бъдещи инициативи и да обсъдят актуалните тенденции в икономическото и социалното развитие.

Особено топъл момент беше и приветствието на новия екип на Посолството на Франция в България, воден от Н.Пр. госпожа Мари Дюмулен (посланик агрее на Франция в България), който отправи своите поздравления към бизнес общността и заяви готовност за активно сътрудничество и подкрепа в предстоящите проекти.

„Френско-българската търговска и индустриална камара е активен двигател в инициативите на „Отбор Франция в България“. Камарата успява да мобилизира и обединява усилията около амбициозни проекти, които насърчават френското присъствие и сътрудничество в страната“, допълни Ан-Шарлот Монтан, първи съветник към Посолството на Франция в България

Весела Тодорова-Мозеттиг, директор на ФБТИК, изказа своята специална благодарност към Посолството на Франция за любезното домакинство, както и към всички официални гости и партньори, допринесли за превръщането на събитието в един от най-запомнящите се акценти през сезона.