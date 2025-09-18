Финансовата независимост започва със собствена банкова сметка, познание за доходите и ясна цел, каза Хедуич Нюенс

Финансовата независимост започва със собствена банкова сметка, добро познаване на доходите и разходите и поставяне на ясна цел с план за нейното постигане. Това заяви в свое видеообръщение Хедуич Нюенс, председател на Международната федерация по банкова дейност (IBFed) и член на борда на European Women on Boards (EWOB), по време на конференцията "From Zero to Hero: защото парите ни трябва да работят за нас, не само ние за тях…", посветена на финансовата независимост на жените.

Нюенс разказа, че първата ѝ инвестиция е било студентско пътуване из Европа, което ѝ дало възможност да опознава култури, езици и да учи постоянно. Тя подчерта, че жените трябва да поемат бъдещето в свои ръце и че образованието и изборите са лична отговорност.

По думите ѝ родителите трябва да възпитават у децата отговорно отношение към парите, а училищата да играят по-активна роля в изграждането на финансова грамотност, като обясняват стойността на парите, спестяването и рисковете. "Важно е да разберат, че не могат да имат всичко веднага – трябва да си го заслужат", каза тя.

Тя обърна внимание и на ролята на училището, което според нея трябва да прави повече, за да помага на децата да изградят финансова независимост. Училищата трябва да обясняват стойността на парите, как да се спестява, какви са рисковете и как да се поемат отговорно. Като мениджър с опит в управлението на риска, Нюенс подчерта, че "за да имаш повече възможности, трябва да поемаш рискове".

Нюенс изтъкна и необходимостта жените да участват активно във вземането на стратегически и дългосрочни решения. Тя предупреди, че поколението Gen Z, свикнало на неограничен достъп, ще се сблъска с предизвикателства, затова младите момичета трябва да се възползват от широкия достъп до информация и да бъдат насърчавани да започнат собствен бизнес.