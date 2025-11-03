Жените заемат 29 процента от ръководните постове в Германия – под средното равнище за ЕС

Жените остават значително по-слабо представени на ръководни позиции в Германия в сравнение със средното равнище за Европейския съюз, показват официални данни на Федералната статистическа служба, публикувани днес и цитирани от ДПА.

През 2024 г. 29,1 на сто от висшите управленски длъжности в Германия са били заети от жени, което е под средното за ЕС равнище от 35,2 процента. Делът почти не се е променил от 2014 г. насам, въпреки че средната стойност за ЕС се е повишила с около 3,4 процентни пункта, съобщи базираната във Висбаден служба.

По данни на статистическата служба на Европейския съюз Евростат Швеция има най-висок дял на жени на ръководни длъжности – 44,4 на сто, следвана от Латвия (43,4 на сто) и Полша (41,8 на сто). България е на пето място с дял от малко над 40 на сто. В дъното на класацията е Кипър, където едва 25,3 процента от ръководните постове са заети от жени.

Категорията включва управители на малки предприятия, директори и изпълнителни директори на големи компании, както и висши държавни служители.

Институтът за икономически и социални изследвания (WSI) към фондация "Ханс Бьоклер" определя ситуацията в Германия като "тревожна, но не и изненадваща".

"Пазарът на труда възпрепятства жените в професионалното им развитие, тъй като заетостта трудно се съчетава с полагането на грижи, което все още се извършва предимно от жени", заявява експертът от института Бетина Кохлрауш. "В момента няма политически дискусии или предложения, които да целят промяна в тази ситуация", допълва тя.

Федералната статистическа служба подчертава, че ниският дял на жени в управлението е особено показателен на фона на сравнително високото участие на жените в работната сила. През 2024 г. те представляват 46,9 процента от всички заети – малко над средното за ЕС (46,4 на сто).

В Австрия делът на жените в работната сила е сходен – 47,5 процента, но по-голям дял от тях достигат ръководни позиции (36,2 процента). В Италия по-малко жени участват на пазара на труда, но делът на заемащите управленски длъжности е сходен с този в Германия.