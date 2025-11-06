В община Велико Търново функционират шест центъра за настаняване от семеен тип с капацитет за 70 деца, каза Росица Димитрова, директор на Дирекция “Социални политики и здравеопазване“ в Община Велико Търново. Опитът през годините и визионерският дух в разкриването на социалните услуги, както и оценката от партньорите и институциите, е причина във Велико Търново да се състои двудневната национална конференция, посветена на резидентната грижа за деца в България, каза тя.

Целта на конференцията, чийто домакин е Община Велико Търново, а организатори са УНИЦЕФ - България и Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Международната социална служба, е да отчете на национално ниво 15-годишната стратегия за закриването на социалните домове за деца в България и разширяването на мрежата от услуги, които подкрепят децата да растат в семейна среда, а в тази връзка най-важното е качеството на социалните услуги и на нужната подкрепа.

Димитрова припомни, че през 2014 година в общината са функционирали шест центъра за настаняване от семеен тип за 68 деца. През годините до 2020 г. са разкрити девет центъра, с капацитет до 120 деца. През 2025 година тези дейности са разширени с подкрепа за децата в семейна среда, превенция на раздялата от семейната среда и недопускане за настаняване в резидентна грижа. В момента на територията на общината функционират шест центъра за настаняване от семеен тип, с общ капацитет за 70 деца. Имало е пикове, когато е имало нужда, подчерта тя и допълни, че Общината е намирала начин да реагира на нуждите.

По думите ѝ продължава разширяването на дейността и подкрепата за професионализма и квалификацията на екипите, съставени от различни експерти, за да растат децата в семейна среда. Целта е само при липса на алтернатива, тогава децата да бъдат настанявани в резидентна грижа. Основната идея занапред, според нея, е да бъде намалена резидентната грижа, но да се увеличи подкрепата в семейна среда, в училище и в здравеопазването, навсякъде, където е необходимо да работят хора от помагащите професии.

Имаме ангажимента и отговорността да градим професионализма на екипите, каза Димитрова и благодари на всички, които са част от продължаващия процес. Конференцията продължава и утре, а основната задача е да се сподели опит на базата на който да бъдат изготвени препоръки за бъдещото функциониране на този тип социална услуга.