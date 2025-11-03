Инициативата „Светилник“ има потенциал да се разрасне извън границите на страната, каза директорът на „Музикаутор“ Иван Димитров

Инициативата „Светилник“ има потенциал да се разрасне извън границите на страната. Това каза изпълнителният директор на „Музикаутор“ Иван Димитров при откриването на петото издание на проекта „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“, което се състоя днес на сцена „Централни хали“ в София.

„Инициативата има възможност да излезе и в чужбина, защото нашата партньорска организация от Словакия проявява интерес и прави проучвания в момента с техните национални медии да взаимодействат. Ако се случи, ние ще бъдем изключително щастливи“, каза Димитров.

Той подчерта, че инициативата не само насърчава творчеството, но и създава културни мостове между общностите. „Светилник“ е творчески проект, защото ангажира потенциала не само на авторите, но и на студентите от Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), които успяват да направят химните видими и почувствани“, отбеляза изпълнителният директор на „Музикаутор“.

Димитров съобщи, че проектът има амбицията да достигне и до българските деца в Бесарабия. „Аз имам една мечта - да се опитаме да подпомогнем създаването на един химн в Бесарабия, защото там също живеят и учат български деца. Те също имат нужда от химн, особено в момента“, каза той.

Новото издание на „Светилник“ ще разшири географския си обхват. По думите на Димитров тази година инициативата ще включи девет училища от девет региона, сред които са училища от областите Бургас, София, Перник, Благоевград, Кюстендил, Русе, Велико Търново и София-град.

Димитров съобщи, че тази година пилотно ще се опита с Музикалното училище в Бургас децата сами да си създадат химн. Той отбеляза, че целта е проектът да продължи да развива творческия потенциал на учениците, като едновременно с това насърчава връзката между авторите, училищните общности и българските културни традиции.

Както съобщи БТА, инициативата „Светилник“ е национална партньорска програма, която насърчава творчеството, взаимодействието, образованието, уважението, културата и любовта към българския език. В рамките на инициативата българската авторска общност създава на конкурсен принцип и дарява на училищата оригинални училищни химни. Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор от създаването й през 2021 г. Сред медийните партньори са Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Българското национално радио, Национална академия за театрално и филмово изкуство и Народния театър „Иван Вазов“.

Петото издание на "Светилник" е под надслова „Че какво без песен е светът“ – послание, вдъхновено от поезията на Дамян Дамянов.