Съветът ми към младите дами е първо да се образоват и да инвестират редовно, дори и малки суми, каза главният директор по риска на ЕК Илияна Цанова

Главният директор по риска на Европейската комисия (ЕК) Илияна Цанова заяви, че е започнала да инвестира още преди да постъпи в ЕК и това много ѝ е помогнало. Тя се включи онлайн в конференцията "From Zero to Hero Summit", посветена на финансовата независимост на жените.

По думите ѝ младите жени трябва първо да се образоват и да инвестират редовно, дори и малки суми. "С платформите, които в момента можем да ползваме, не е необходимо да имаш стотици или хиляди левове. Може да инвестираш и 100–200 лева", отбеляза Цанова.

На въпроса каква е причината жените да са по-сдържани, по-колебливи и по-рядко посягащи към възможността да инвестират парите си, тя коментира, че по природа жените просто са по-предпазливи и не обичат да поемат рискове. "Нашата натура е такава, че трябва да се грижим за семейството, то да бъде нахранено, децата да имат подслон и така нататък", коментира тя, допълвайки, че това поведение обаче се променя.

Цанова посочи, че дамите на стратегически позиции, като предприемачи, лидери, инвеститори, дават личен пример и за младото поколение. Според нея кога една дама може да се определи като финансово независима зависи как дефинираме финансова независимост, но първото условие е да имаш свой собствен проход. "Но за мен финансовата независимост идва тогава, когато вече имаш свободата да решаваш къде да живееш, как да живееш, къде да учат децата ти, да взимаш свободно решение за себе си и семейството си. За мен това е финансовата независимост", каза Цанова.

Относно принципите, които са я отвели до сегашната ѝ позиция, тя постави на първо място много работа и умения за учене през целия живот. "Трябва да имаш смелост, да предлагаш идеи, да си отстояваш позициите си и може би малко късмет, защото съм срещала хора, които са ме по пътя съм се учила от страхотни професионалисти и съм срещала хора, които са подкрепяли и са ми давали шанс в живота, така че това е много важно", допълни тя. Цанова подчерта значението на меките умения, социалната интелигентност и усещането за мисия.

Като своя мисия в Европейската комисия тя определи осигуряването на професионално управление на финансовите операции и рискове. В момента ЕС е петият по големина емитент на облигации в евро в света, с финансови гаранции за над 150 млрд. евро и активи под управление за близо 50 млрд. евро, посочи Цанова. Тя добави, че през последните години това е променило изцяло начина на работа и изисква стабилна рамка за управление на финансовите рискове, за да бъде запазен кредитният рейтинг и бюджетът на ЕС да остане стабилен.

По-рано изказвания в рамките на конференцията направиха и Хедуич Нюенс, председател на Международната федерация по банкова дейност (IBFed) и член на борда на European Women on Boards (EWOB), както и еврокомисарят по финансови услуги и Съюз на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк.