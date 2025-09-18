Първата голяма конференция за финансова независимост на жените в България ще се проведе днес в София

Първата по рода си в България голяма конференция, посветена на финансовата независимост на жените – From Zero to Hero Summit, ще се проведе днес в Planet Schwarz Tech Theater от 16:00 часа, съобщиха организаторите от инициативата за финансова независимост #findependent, подкрепени от Сдружение "Дамски форум".

Сред специалните гости на живо и онлайн ще бъдат еврокомисарят по финансови услуги и Съюз на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк, председателят на Международната федерация по банково дело (IBFed) и на борда на European Women on Boards (EWOB) Хедуич Нюненс, главният директор по риска на Европейската комисия(ЕК) Илияна Цанова, глобалният директор "Иновации и стратегически инициативи и партньорства" в Microsoft for Startups Мейтал Шамия, както и утвърдени български лидери като Саша Безуханова, Ирена Комитова и Левон Хампарцумян.

From Zero to Hero Summit: защото парите ни трябва да работят за нас, не само ние за тях" ще обедини панели, лекции и дискусии върху ключови теми като: защо финансовата независимост е ключът към свободата през 21 век; как да започнем умно да управляваме собствените си пари; какви грешки да избягваме при инвестиции; защо разговорите за пари не трябва да бъдат табу.

"Вярвам, че всяка жена има силата да бъде независима. От години в Сдружение "Дамски форум" работим в тази посока, включително и финансово. Когато чух за идеята на #findependent, припознах в инициативата ценностите, които отстояваме – знания, увереност и практични инструменти, с които дамите да поемат контрола върху бъдещето си. Финансовата грамотност е свобода и тя трябва да е достъпна за всички", заявява председателят на УС на Сдружение "Дамски форум" Диана Митева.

Специално за конференцията и с мисъл за финансовата независимост на жените след нея, програмата #findependent е създала и мобилното приложение findependent app. Това е напълно безплатно мобилно приложение, което не събира лични данни и е разработено като образователен инструмент за всяка жена, която иска да опознае себе си като инвеститор.

Чрез приложението дамите могат да разберат в какво и как биха се чувствали комфортно да инвестират, да осъзнаят как инфлацията "изяжда" стойността на спестяванията им в разплащателната сметка и да получат първи стъпки към изграждането на финансова независимост.

"Това няма да е просто конференция, а дългосрочна подкрепа за жените", казва инициаторът на #findependent и член на УС на Сдружение "Дамски форум" Радослава Масларска.