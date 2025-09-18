Ролята на Балканите в геополитиката беше представена от български учен пред академици в Анкара

Учени от 14 държави участваха в среща на тема „Изследване на регионалната динамика в „мултиплексовия свят“. Форумът, организиран от Академичната асоциация за международна политика и сигурност (INTPOLSEC), се състоя в университета „ТЕД“ (TED) в Анкара в партньорство с Турската агенция за сътрудничество и развитие (TIKA).

„Заедно с нашите гости разглеждаме въпроси, свързани с Кавказкия регион, Средна Азия, Европа, Балканите, България. Всеки от тях представя както развитието на външната политика на своята страна, така и на случващото се в региона. Това, което се опитваме да покажем е, че външната политика на държавите не се прави и не се развива от само себе си. Виждаме, че тя е следствие на много фактори. Важно е да си говорим затова, защото има няколко продължаващи войни в нашия регион и в различна степен те въздействат на всяка държава. Когато слушаме нашите учени, виждаме, че дори малка държава като Киргизстан има своите големи глобални въпроси и проблеми. Нашите гости в Анкара разказват как всъщност се осъществява сътрудничеството с други държави. Енергетиката и войните са темите, които най-много засягат това. Важно е и как държавите реагират на човешките трагедии. Това са фактори, които ни показват, че страните са взаимно свързани и влияят една на друга“, заяви Резан Джошкун, преподавател по международни отношения в университета „ТЕД“ в Анкара и председател на Академичната асоциация за международна политика и сигурност, която е домакин на срещата.

„Учените тук познават много добре своите области. Опитът им ще внесе светлина в международните отношения и ще ни покаже нови хоризонти“, заяви Нури Кълъч, ръководител на регионалните проекти в ТИКА.

В началото на срещата участниците отбелязаха факторите, които влияят на правителствата и дипломацията в съответните региони. Новите регионални организации и икономически модели бяха сред най-важните. Д-р Мариян Карагьозов от Института по Балканистика при БАН представи България на форума.

„България е направила своя избор. Тя е член на Европейския съюз и НАТО за разлика от други страни на Балканите. На Западните Балкани и шестте страни не са членове на Европейския съюз, а три от тях, по различни причини, не са членове и на НАТО – Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина. Ето затова на Балканите виждаме конкуренцията на различни геополитически визии, но България е доста тясно ориентирана и обвързана с външната политика и на Европейския съюз, и на НАТО“, заяви Мариян Карагьозов.

Ролята на Азербайджан с енергийните ѝ ресурси също продължава да бъде важен фактор, отбеляза друг участник в събитието.

„Когато погледнем съревнованието между Русия, Иран и САЩ, виждаме че нараства значението на тюркските държави, които са богати на енергийни ресурси. Една от причините затова е възможността да осигурят транзит на тези източници. А както знаем, без енергетика няма икономика. Процесите през последните 35 години увеличиха значението на тези държави както като източник на енергия, така и като транзитни държави“, заяви д-р Джавид Валиев от Центъра за анализ на международните отношения – Азербайджан.

След края на срещата организаторите ѝ предвиждат изготвянето на издание, което вместо да бъде насочено към академичната общност, да послужи на тези, които взимат решенията. Причината – академиците смятат, че техните изследвания имат значителен принос при поставянето на аргументите на везните.