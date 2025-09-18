Повишения за всички индекси на БФБ днес

Всички индекси на Българска фондова борса (БФБ) отчетоха повишения в днешната търговска сесия. Основният индикатор SOFIX добави 0,31 на сто до равнище от 1068,76 пункта, записвайки ръст след осем поредни сесии на понижение. Индексите BGBX40 и BGREIT нараснаха с 0,23 на сто и 0,42 на сто до съответно 193,48 пункта и 229,43 пункта. BGTR30 постигна повишение от 0,13 на сто до 953,82 пункта, а beamX добави 0,53 на сто до ниво от 108,43 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ днес достигна 4,92 млн. лева, докато на алтернативен пазар бяха сключени сделки за малко над 8000 лева. Пазарът "Бийм" отчете оборот от близо 35 000 лева, а MTF BSE International регистрира оборот от 1,04 млн. лева.

Акциите на "Българска фондова борса“ АД поскъпнаха днес с 0,52 на сто до цена от 9,7 лева за брой, като това се случи след 22 сделки за общо 5580 лота, оформили оборот от 54 768 лева.

В рамките на 25 сделки бяха прехвърлени 18 522 лота от емисията на "Софарма“ АД, реализирайки оборот от 48 611 лева. Книжата на дружеството поскъпнаха с 0,76 на сто до 2,64 лева за брой.

Оборот от малко над 65 000 лева бе записан след 21 сделки за общо 621 лота на "Шелли груп“ ЕД, като акциите на компанията не измениха цената си, търгувайки се срещу 105,22 лева за брой.