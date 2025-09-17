Подробно търсене

Анелия Цветкова
Всички индекси на Българската фондова борса днес затвориха на червено
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
17.09.2025 19:17
 (БТА)

Всички индекси на Българската фондова борса (БФБ) се понижават в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа.

Основният индекс на БФБ SOFIX пада с 0,53 на сто до 1065,42 пункта. Широкият измерител BGBX40 се понижи с 0,44 на сто до 193,04 пункта. Пазарът "Бийм" е надолу с 0,42 на сто до 107,86 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за 2 713 571 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 297 147 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 275 339 лева.

Книжата на "Софарма" АД поевтиняват с 1,13 на сто до 2,62 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД са надолу с 0,72 на сто и се продават по 1,38 лева за брой. Акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД остават без промяна на 5,20 лева за брой. Цената на книжата на "Българска фондова борса" АД пада с 0,52 на сто до 9,65 лева едната. Акциите на "Агрия груп холдинг" АД поскъпват с 2,22 на сто и се търгуват по 18,40 лева за брой.

На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс кепитъл" АД са надолу с 1,55 на сто и се предлагат по 2,54 лева за брой. Цената на акциите на "ИмПулс растеж" АД са без промяна и се търгуват по 1,53 лева за брой. Книжата на "Ейч Ар кепитъл " АД поевтиняват с 0,54 на сто и се купуват по 3,70 лева едната.

 

/СЛС/

