АНА-МПА: Доклад на ОИСР изтъква големия напредък на Гърция в използването на изкуствен интелект

Гърция е постигнала голям напредък в използването на изкуствения интелект и в посока дигитално бъдеще според доклад, публикуван днес от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

В доклада „Управление с изкуствен интелект“ се посочват 19 примера, в които Гърция е включила изкуствен интелект в различни процеси, особено в публичния сектор, от образование и научни изследвания до насърчаване на спазването на данъчното законодателство.

Референциите включват изграждането на суперкомпютъра „Дедал“ (Daedalus), който ще бъде един от най-мощните в Европа и значително ще подобри компютърната инфраструктура в страната, интелигентни дигитални асистенти като mAIgov и mAIGreece, използване на изкуствен интелект за борба с укриването на данъци и подкрепа на данъкоплатците, политики за управление на данните и координиране на стратегията за изкуствен интелект, както и използване на решения с изкуствен интелект в Националния кадастър.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)