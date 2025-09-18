Косовският вътрешен министър: Оръжията и униформите, намерени в Северно Косово днес, са собственост на главен заподозрян за случая Банска

Косовският вътрешен министър в оставка Джелял Свечля написа в публикация във Фейсбук, че оръжията и униформите, намерени днес в Северно Косово, са собственост на главен заподозрян за случая Банска.

Свечля информира, че откритите боеприпаси, камуфлажни дрехи и военно и полицейско оборудване са били открити в собственост на Неманя Радивойевич с прякор "Ганди". Вътрешният министър допълни, че Радивойевич е "главният заподозрян за взривяване на бомбата, която на 24 септември 2023 г. в Банска отне живота на националния герой, полицейския сержант Африм Буняку".

"Докато Сърбия отказва да предаде тези лица (отговорните за случая Банска – бел. ред.), те продължават да бъдат директна заплаха за нашата република. Откритото днес оборудване е ясно доказателство че тази престъпна групировка, дирижирана от Сърбия, се е подготвяла дълго и никога не се е отказвала от опитите си да наруши правния и конституционния ред на Косово", написа Свечля.

Той допълни, че въпреки това държавата и косовските служби за сигурност са "по-силни от всякога" в северната част на страната и няма да толерират "нито частичка от тези криминални и терористични елементи да засегне Косово".

На 24 септември 2023 г. в село Банска до Звечан, Северно Косово, група от около 30 въоръжени сърби нападна косовската полиция, при което загинаха косовският полицай Африм Буняку и трима от въоръжените нападатели, а втори косовски полицай, Албан Рашити, бе ранен. Косово нарече случая „терористично нападение“ и обвини Белград, че стои зад атаката, а Белград отрече всякакво участие в нея.

Отговорност за нападението в Банска пое Милан Радойчич – бивш заместник-председател на най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград. Радойчич беше арестуван в Сърбия и ден по-късно освободен. Впоследствие Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения срещу него и още 45 души по случая Банска. Общо 42 от тях са съдени задочно. Смята се, че в момента Радойчич се намира в Сърбия, а Косово настоява той да бъде екстрадиран и съден в Прищина.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на някогашната си област Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си под егидата на Европейския съюз.