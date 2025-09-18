Подробно търсене

Полицията в Хаити застреля бившия бунтовнически лидер Уилфор Фердинан

Габриела Иванова
Уилфор Фердинан (вторият отляво) разговаря със свои приближени, 6 март 2004 г. Снимка: АП/Walter Astrada
Порт о Пренс ,  
18.09.2025 18:40
 (БТА)

Говорител на полицията в Хаити съобщи днес, че нейни служители са застреляли бившия бунтовнически лидер Уилфор Фердинан, който открил огън по тях на контролно-пропускателен пункт в крайбрежния град Гонаив по-рано тази седмица, предаде Асошиейтед прес. 

Смятан за лидер на престъпна групировка, Фердинан изигра ключова роля по време на бунта през 2004 г., с който бе свален от власт тогавашният президент Жан-Бертран Аристид.

"Полицията не е имала намерение да убива никого", заяви пред АП нейният говорител Мишел-Анж Луи Жон. 

По думите му Фердинан се приближил във вторник с автомобил със затъмнени стъкла до полицейски пункт, след което внезапно дал на заден ход и открил огън по служителите на реда. Полицаите отвърнали на стрелбата, убивайки Фердинан и още един човек, който бил с него в колата.

Жон каза, че става дума за рутинна полицейска акция, насочена срещу бандата "Кокорат Сан Рас", действаща в региона Артибонит и известна с изключителната си жестокост.

Местни медии съобщиха, че малко след престрелката в района се чула стрелба с тежки оръжия.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри от мястото на инцидента, което предизвика вълна от протести в Гонаив. 

/НС/

