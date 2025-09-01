Подробно търсене

Двама души загинаха при инцидент с бронирани машини в Хаити

Анелия Пенкова
Двама души загинаха при инцидент с бронирани машини в Хаити
Двама души загинаха при инцидент с бронирани машини в Хаити
Опожарена бронирана машина на кенийската полиция в Хаити. (AP Photo/Odelyn Joseph)
Порт о Пренс,  
01.09.2025 16:46
 (БТА)

Най-малко двама души загинаха, а осем полицаи от Кения пострадаха при инцидент с две бронирани машини в столицата на Хаити, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални представители. 

Едната от жертвите и всички ранени са били част от мисията на ООН за борба с бандите в размирната карибска държава. Другият загинал е цивилен, пише в изявление на говорител на мисията. 

Трима от ранените са в тежко състояние и са откарани в съседната Доминиканска република за лечение, съобщиха властите. 

Случаят е от снощи и се е разиграл в покрайнините на столицата Порт о Пренс. Говорителят заяви, че едната бронирана машина е теглила друга, която е била повредена, но междувременно и другата е претърпяла авария.

С това общият брой на загиналите кенийски полицаи в Хаити от началото на мисията преди повече от година става трима. Един бе убит при атака от страна на банда, а друг остава в неизвестност и се предполага, че е мъртъв.

/ВС/

Свързани новини

29.07.2025 07:29

Доклад на ООН показва леко, но недостатъчно подобрение на ситуацията с глада по света

Миналата година около 673 милиона души по света са познали какво е глад, което е с около 22 милиона души по-малко спрямо предходната година, показват данни на ООН, предаде ДПА. Това означава леко подобрение на цялостната ситуация според доклада за
29.07.2025 05:36

Хаити изпраща 400 полицаи в Бразилия на обучение за борба с бандите

Правителството на Хаити заяви, че планира следващия месец да изпрати 400 полицейски служители в Бразилия за обучение, тъй като насилието на бандите се разпростира в карибската страна, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:05 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация