Двама души загинаха при инцидент с бронирани машини в Хаити

Най-малко двама души загинаха, а осем полицаи от Кения пострадаха при инцидент с две бронирани машини в столицата на Хаити, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални представители.

Едната от жертвите и всички ранени са били част от мисията на ООН за борба с бандите в размирната карибска държава. Другият загинал е цивилен, пише в изявление на говорител на мисията.

Трима от ранените са в тежко състояние и са откарани в съседната Доминиканска република за лечение, съобщиха властите.

Случаят е от снощи и се е разиграл в покрайнините на столицата Порт о Пренс. Говорителят заяви, че едната бронирана машина е теглила друга, която е била повредена, но междувременно и другата е претърпяла авария.

С това общият брой на загиналите кенийски полицаи в Хаити от началото на мисията преди повече от година става трима. Един бе убит при атака от страна на банда, а друг остава в неизвестност и се предполага, че е мъртъв.