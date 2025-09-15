Националната художествена академия с богата културна програма за Деня на София – 17 септември

Националната художествена академия отбелязва 17 септември – Ден на София и Празник на Светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София, с две изложби и творчески работилници за деца.

През целия ден НХА предлага различни творчески инициативи, включващи участието на преподаватели и студенти.

От 11:00 до 16:00 часа в градинката „Св. Климент Охридски“, пред входа на галерия „Академия“, деца и младежи могат да се включат в творческите работилници:

Нарисувай София – заедно със студенти от НХА, участниците ще имат възможността да рисуват забележителности и любими места от града върху 60-метрова хартия.

Уъркшоп керамика – под наставничеството на преподаватели от специалност „Керамика“ участниците ще създават произведения от глина.

Уъркшоп графика – ас. Зоран Мише от специалност „Графика“ ще прави демонстстрации на графични техники.

По повод Деня на София Националната художествена академия подрежда фотоизложбата „Изложби на дипломираните от НХА – Випуск 2025“ на площада пред Храм-паметник „Свети Александър Невски“, която показва постиженията на младите автори от Академията.

От 17:30 часа, в галерия „Тераса“ (ет. 5, Нов учебен корпус, НХА, ул. „Шипка“ 1) ще бъде открита изложбата „Софийските етюди: Разходка в миналото“, представяща гравюри на украинския художник Васил Мироненко (1910 – 1964). По време на празничния концерт на площад „Св. Александър Невски“ ще бъде излъчен видео материал от изложбите на дипломираните от НХА – Випуск 2025 година.

Инициативите за Деня на София са организирани въз основа на Меморандум за сътрудничество между Столичната община и академиите по изкуства – Национална художествена академия, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

Основните цели на Меморандума дават възможност за създаване на съвместни дейности и образователни програми, насочени към популяризирането на изкуството на младите съвременни автори, развитие на нови арт пространства, както и утвърждаването на София като културна столица – творчески и образователен център.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националната художествена академия.)