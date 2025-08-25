Общините Свиленград и Хасково са с най-ниска безработица в областта през месец юли

С най-ниско равнище на безработица от 4,8 процента в област Хасково през месец юли е община Свиленград, показват данните, обявени от Дирекция „Бюро по труда” – Хасково. Според сравнителната статистика Свиленградско бележи лек спад на безработните спрямо предходния отчетен месец юни и изпреварва по този показател община Хасково, в която през юли има покачване до 5,1 процента. В предходния месец нивото на безработица в двете общини беше изравнено.

Промяна има и в дъното на сравнителната таблица в региона. През юли с най-висока безработица от 17,6 процента е отчетена община Маджарово. В предходния период на последно място беше община Симеоновград, където от Дирекция „Бюро по труда“ сега отчитат 17,4 процента.

Равнището на безработица през месец юли в региона е 6,57 процента при 5,29 процента за страната. С тези показатели област Хасково се нарежда на 13-та позиция сред 28-те области в страната.

Към 31-ви юли броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Хасково е 5473 души. От новоизлезлите на пазара на труда, най-много са били от сектора на услугите – 38,8 процента. Общо 380 са били обявените свободни работни места. През месеца на работа са постъпили 315 безработни. От тях 84 души са от групата на специалистите, а 70 - с работническа специалност. По образователна степен данните показват, че с висше образование са 48 души, със средно 155 и 112 са с основно и по-ниско.