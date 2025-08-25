Team Falcons защити отборната си титла на Световната купа по електронни спортове, турнирът бе гледан от 750 милиона души онлайн

Световната купа по електронни спортове (EWC) приключи след седем седмици паметни битки и състезания, а Team Falcons защити трофея си от миналата година и отново прибра голямата награда от 7 милиона щатски долара. През новия сезон игрите бяха увеличени с три до 25, а според различни данни целият турнир е събрал 750 милиона души в стрийминг платформите, 350 милиона часа гледане онлайн и три милиона посетители на домакина Рияд.

Лично престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд връчи трофея на Team Falcons, a той бе внесен на подиума за награждаване от футболната икона Кристиано Роналдо - нападател на Ал-Насър и португалския национален отбор.

Team Falcons спечели сбор от 5 200 точки в 22-та турнира, в които участваше, включително титла в Overwatch 2 и призови места в Dota 2, дебютиралия Chess (онлайн шахмат - б.а.), PUBG BATTLEGROUNDS, Rocket League и Counter-Strike 2. Второ място и 4 милиона долара спечели Team Liquid, a Team Vitality заслужи трета позиция и 3 милиона щатски долара.

По-време на турнира Фондация Световна купа по електронни спортове (EWCF) обяви, че през следващия ноември ще организира за първи път в историята и международен шампионат ENC. В него ще състезателите няма да играят за клубове, както е на EWC, а за нациите си. Турнирът ще бъде провеждан на всеки две години, започвайки от 2026.

На EWC имаше и българско присъствие, като Божидар "bzm" Богданов и Tundra Esports завършиха на четвърта позиция в Dota 2.

Rennsport R1 (Competition Company/Teyon)

Световната купа по електронни спортове започна с турнир в отборната рейсинг симулация Rennsport R1, където победител стана британско-нидерландският Team Redline. Шампионите бяха втори сийд на EWC 25 в Рияд, но спечелиха големия финал с британците Люк Бенет и Себасчън Джоб, нидерландеца Джефри Ритвелд, словенеца Кевин Сиги и чеха Онджей Кунцман.

Team Redline защити титлата си от миналата година и спечели не само първите 1000 точки за победа, а и 200 хиляди долара. Отборът има богат 20-годишен опит на най-високото ниво в електронните спортове, а в неговия разширен ростър попадат не само виртуални шампиони, а и истински такива - Макс Ферстапен и Енцо Бонито.

Люк Бенет пък спечели наградата за MVP на турнира, след като записа четири подиума на финалите, организирани на виртуалните варианти на пистите в Хокенхайм, Джеда, Спа-Франкоршан, Дайтона, Монца и Ояма ("Фуджи Спийдуей"). Redline спечели пред Virtus.pro и Team Vitality.

Fatal Fury: City of the Wolves (KOF Studio/SNK)

Световната купа продължи с финалите на една от най-новите големи игри в бойните спортове Fatal Fury: City of the Wolves, излязла на пазара за електронни спортове този април. Първи шампион в историята стана японецът Гойчи "GO1" Кишида, който взе победата на финала срещу китаеца Сяо "Xiaohai" Хай с 5-3. Той заслужи 300 хиляди долара от наградния фонд и 1000 точки за японците DetonatioN FocusMe.

С успеха си на финала GO1 затвърди позицията си на водещ играч във Fatal Fury, тъй като той е печелил два пъти и големия турнир Tougeki в Япония.

VALORANT (Riot Games)

Базираният в Испания Team Heretics стана третият шампион на EWC, след като спечели с 3-2 срещу британския Fnatic финала на шутъра VALORANT. Така Рикардас "Boo" Лукашевичус, Доминикас "MiniBoo" Лукашевичус, Бенджи "benjyfishy" Фиш, Енес "RieNs" Еджърлъ и Мерт "Wo0t" Алкан спечелиха 1000 точки и 500 хиляди долара от наградния фонд.

Победата на финала бе най-специална за литовците Boo и MiniBoo, които играят в един отбор само от няколко месеца. Доминикас, по-малък от брат си Рикардас със седем години, се присъедини към Team Heretics през 2024 и след като направиха няколко колебливи турнира, двамата успяха да стъпят на световния връх в Рияд. Турчинът Wo0t пък стана MVP.

Apex Legends (Respawn Entertainment)

Първата седмица завърши с батълроял шутъра Apex Legends, в който VK Gaming шокира феновете със световна титла. Цай "Kassa" Дънлан, Чън "QQ" Инхун, Ван "LqDuD" Ипън и Шъ "Vita" Вънцзе станаха първите шампиони от Китай през тазгодишното издание на EWC, заработиха 600 хиляди долара и спечелиха 1000 отборни точки за VK Gaming.

Team Falcons достигна до мачпойнт, но не успя да го спечели в игра номер 7. Вместо това Wolves Esports, дружество на английския футболен клуб Уулвърхемптън и победител на тази карта, се присъедини към мачпойнт списъка с Nemesis Gaming. В осма и девета игра Falcons и Alliance бяха елиминирани рано и това отвори вратите за VK Gaming, които се възползваха.

MVP на турнира стана QQ, който прибра и стандартната награда от 10 хиляди долара.

Mobile Legends: Bang Bang Women's Invitational (Montoon)

Седмица номер 3 от Световната esports купа отдели внимание на женския спорт, като 16 от най-добрите дами в света получиха покани за участие в ML:BB. Team Vitality спечели турнира без загубен мач и спечели 150 хиляди долара.

Dota 2 (Valve)

Първото българско участие на Световната купа бе в една от най-големите игри - батъл арената Dota 2. Божидар "bzm" Богданов и британският отбор Tundra Esports прескочиха група С при второ място зад Aurora Gaming и баланс 2-1-0 (5-1), след което в елиминациите надвиха Talon Esports s 2-0. В следващия двубой bzm и компания спечелиха трудна победа с 2-1 срещу BetBoom Team, но на полуфиналите отстъпиха на Team Falcons с 0-2. Tundra Esports отстъпи с 0-2 на PARIVISION в битката за трета позиция и в крайна сметка финишира четвърти.

Team Spirit вдигна трофея с доминантно 3-0 на финала срещу Team Falcons и заслужи умопомрачителните 1 милион щатски долара. Украинецът Иля "Yatoro" Мулярчук и руснаците Денис "Larl" Сигитов, Магомед "Collapse" Халилов, Александър "rue" Филин и Ярослав "Miposhka" Найденов загубиха само една игра за целия турнир и заслужиха първи голям международен трофей от месец април насам.

Collapse спечели MVP наградата на турнира най-вече заради изключително силната си игра на полуфиналите. Той получи 10 хиляди долари за отличието, както всички останали най-полезни играчи на Световната купа.

League of Legends (Riot Games)

Последва финал в най-стриймваната игра в Туич от години, а победителят бе добре познат. Миналогодишният шампион Gen.G Esports спечели трофея и 600 хиляди долара, както и хиляда точки за отборната класация. Финалът с AG.AL започна отлично за изцяло корейския състав и той взе първите две игри, но китайците изравниха за 2-2. В решаващия пети мач Gen.G спечели убедително и Ким "Kiin" Ки-ин, Ким "Canyon" Гон-бу, Джеонг "Chovy" Джи-хун, Парк "Ruler" Джае-хюк и Джо "Duro" Мин-кю станаха отново шампиони. MVP стана Kiin.

Free Fire (Garena)

Индонезийският EVOS Divine спечели първата си титла на турнира, стигайки до първото място в батъл рояла Free Fire, 300 хиляди долара и хиляда клубни точки. Мухамад Акбар "AbaaaX" Мустафа, Расях "Rasyah" Расид, Аджи Апри "AimGOD" Уикаксоно, Раяндра "Reyyy" Ека и Верилян "Koceel" Путра бяха забележително постоянни през целия турнир и надиграха тотално миналогодишните първенци от Team Falcons. Индонезийците спечелиха 170 точки в Championship Rush формата и оставиха с цели 47 назад сънародниците си RRQ Kazu.

StarCraft 2 (Blizzard Entertainment)

Третата седмица започна ударно - с турнира в стратегията в реално време Starcraft 2. Финландецът Йона "Serral" Соотала премина през груповата фаза без загубена карта, след което срещна втория най-силен зерг в света след него - Рикардо "Reynor" Ромити. Световният шампион от 2018, 2022 и 2024 надигра италианския си съперник с 3-2 карти на четвъртфиналите, където миналогодишният първенец Клеман "Clem" Депланш бе разбит с 3-0 от корейския ветеран Ким "Classic" Дох-ву. Именно протосът бе съперник на Serral във финала, но финландецът доминираше тотално и спечели титлата с 5-2 карти.

Serral се прибра във Финландия с 200 хиляди долара от наградния фонд и така достигна 1.8 милиона кариерни приходи. Съвсем скоро, може би в началото на следващата година, той ще бъде първият в историята на StarCraft 2, прескочил 2 милиона от награди фондове.

Част от квалификациите за EWC в StarCraft 2 беше ежегодният турнир Bellum Gens в Стара Загора.

Honor of Kings (TiMi Studio Group)

AG.AL направи впечатляващ обрат и спечели титлата в батъл арената Honor of Kings. Лю "XuanRan" Мин, Чън "ZhongYi" Цзяхао, Се "ChangSheng" Чжънсюн, Сюй "YiNuo" Бичън и Мън "DaShuai" Цзяцзюн загубиха три поредни игри срещу TT Global, но взеха следващите три и затвориха финалната серия с краен резултат 4-3. Китайците си заминаха със 750 хиляди долара от наградния фонд, а ZhongYi взе MVP наградата.

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Activision)

Следващият финал бе в COD 6, където американският OpTic Gaming направи забележителна победна серия в плейфоите на шутъра, преодолявайки съпротивата на 100 Thieves и Team Heretics. В големия финал Брендън "Dashy" Отел, Кайлър "Huke" Гарланд, Мейсън "Mercules" Рамзи и Антъни "Shotzzy" Куевас-Кастро надвиха с категоричното 4-0 Vancouver Surge и затвърдиха репутацията си като най-добрите в Black Ops 6.

Shotzzy стана най-добър играч на турнира, а неговият отбор грабна наградата от 600 хиляди долара.

Chess (chess.com)

Шахматът направи своя дебют в електронните спортове едва през 2025, въпреки че вече масово е игран онлайн. На този турнир аматьори нямаше, а шампион стана легендарният норвежец Магнус Карлсен, който премина с лекота през съперниците си, заслужи наградата от 250 хиляди долара и безценни точки за Team Liquid.

Карлсен, световен шампион от 2013 до 2023, загуби първа партия на полуфиналите на турнира, когато надви американския гросмайстор и номер 2 в световната ранглиста Хикару Накамура. Норвежецът спечели с 4-3 и след това надви Алиреза Фируджа с 2-0 на финала.

Mobile Legends: Bang Bang (Montoon)

Теам Liquid направи голяма крачка към призовите места в EWC с победа над миналогодишните шампиони SRG.OG на финала. Звездата на турнира Санфорд "Sanford" Винуя спечели всичките си двубои от груповата фаза до срещата с малайзийския състав и раздели 1 милион долара със съотборниците си Карл "KarlTzy" Непомусено, Алстон "Sanji" Пабико, Киел "Oheb" Сориано и Джейпи "Jaypee" Дела Кру.

Overwatch 2 (Blizzard Entertainment)

След близо четири седмици без титла, феновете в Саудитска Арабия започнаха да се притесняват за Team Falcons, който в средата на EWC не разполагаше с достатъчно първи места, за да се бори за отборния трофей. Ким "Proper" Дон-хюн и неговите съотборници обаче триумфираха в Overwatch 2. Proper, Джеонг "Stalk3r" Хак-йон, Чой "MER1T" Тае-мин, Хам "SOMEONE" Джеонг-уан, Чой "Hanbin" Хан-бин, Хан "ChiYo" Хьон-сеок и Квон "Fielder" Джун доминираха изцяло T1 и Al Qadisiah в полуфиналите и финала, което донесе на корейците 400 хиляди долара и хиляда точки.

PUBG Mobile (LightSpeed Studios/PUBG Studios)

Yangon Galacticos не се представи на обичайното си високо ниво на батъл роял турнира PUBG Mobile, но всичко това се промени в сървайвал частта. Мианмарците Сон "Marnett" Вай Фьо, Кхант "Romeo" Зау Хейн, Каунг "SAYCLOUD" Кхант Аунг и Суян "Smile" Уинт Маунг бяха безкомпромисни и това ги остави недостижими на върха далеч преди началото на последния ден. Те спечелиха 537 хиляди от наградния фонд и хиляда точки за класирането.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (Red Storm/Ubisoft)

Team Secret стигна до първия си трофей на Световната купа, след като не загуби карта във финалния турнир на тактическия шутър R6. Лукас "Savage" Да Силва Алвеш, Mark "jume" Щайнман, Адриан "Adrian" Трика, Янис "Mowwwgli" Дамани и Ноа "NoaUrz" Урвитц преминаха без загуба груповата фаза и плейофите, отстранявайки и миналогодишните шампиони Team Falcons. Те заслужиха 750 хиляди долара и хиляда точки за отборното класиране, а Adrian стана MVP.

Call of Duty: Warzone (Raven Software и Infinity Ward/Activision)

Започвайки турнира като четвърти сийд, северноамериканският Twisted Minds спечели титлата в батъл роял шутъра COD: Warzone. Райли "zSmit" Смит, Бенджамин "Almond" Розендал и Ейдън "Aydan" Конрад преодоляха с лекота груповата фаза и доминираха финала срещу Gentle Mates, Virtus.Pro и 100 Thieves. Това бе първа голяма лан титла за играчите от САЩ, които заслужиха 250 хиляди долара и хиляда точки. zSmit бе избран за най-добър играч.

EA FC (EA Sports)

Турнирът в най-популярния футболен симулатор EA FC бе сред най-чаканите на Световната купа в Рияд не само заради претендентите, а и заради звездното участие. Световните шампиони от 2002 Кака и Роналдо подгряха публиката с три шоу мача, първият от които бе на класически футбол. Кака го спечели с 3:2 с гол на иконата Пеле във втората минута на добавеното време, след което доминира бившия си съотборник в бразилския национален отбор в дисциплините Mystery Ball и Survival.

Турнирът протече без българи, след като Алихан "Alihan" Хаджи и Иван "Ivan" Мавродиев не успяха да преодолеят плей-ин фазата. Излезлият именно от квалификациите Мануел "ManuBachoore" Бачор вдигна световната купа и спечели 250 хиляди долара от наградния фонд, както и хиляда точки за Team Liquid. На финала нидерландецът победи Брайс "Brice" Мейсън от Team Vitality с 5:3.

Teamfight Tactics (Riot Games)

Weibo Gaming направи един от най-доминантите турнири в Рияд и спечели титлата в TFT, излизайки непобеден от груповата фаза и гuбейки само две игри в плейофите - една срещу AEGIS и една срещу Virtus.pro. Китайците Чжан "TianLong" Тянлун, Ин "Saopimi" Шънцзе, У "Guan" Цзинсин и Яо "LBTZ" Чуанхън показаха сработеност и отлична отборна стратегия, за да стигнат до втори пореден трофей и 150 хиляди щатски долара. Saopimi взе наградата за най-добър играч на турнира.

TEKKEN 8 (Bandai Namco Studios Arika)

Лим "ULSAN" Су-хун постигна нещо почти немислимо и стана едва вторият играч в историята с поредни EWC титли, след като стана първенец в бойната симулация TEKKEN 8. Неговият път до трофея отново бе труден, тъй като той отстъпи на Ким "Kkokkama" Му-йон в първия си мач от втората фаза, което го изпрати на елиминации. Той обаче победи EVO 2025 шампиона Арслан "Arslan" Сидик с 2:1 i по-късно взе реванш срещу KKokkoma.

Веднъж достигнал плейофите, ULSAN не можеше да бъде спрян. Той записа доминанти победи над Шиня "PINYA" Ямагучи и Ким "CBM" Дже-хюн, след което разгроми с 5-2 на финала корейския си сънародник Юн "LowHigh" Сун-уон. Така ULSAN спечели 550 хиляди долара и е играчът с най-много приходи от наградни фондове в историята на легендарния TEKKEN 8.

PUBG: BATTLEGROUNDS (PUBG Studios)

В Рияд отборът Twisted Minds доказа едно - стигне ли се до жанра батъл роял, по-добри в бизнеса няма. След като спечелиха COD Warzone седмица по-рано, представителите на Саудитска Арабия станаха шампиони и в PUBG: BATTLEGROUNDS. Тези две победи носят на отбора 2 000 хиляди точки за отборното класиране, като втората порция бе спечелена от руско-украинската четворка Артьом "xmpl" Адаркин, Александър "Batulins" Батулин, Дмитри "Perfect1ks" Дубенюк и Кирил "Lu" Лукайов. Те си тръгват от Рияд с 661 хиляди долара от наградния фонд.

Rocket League (Psyonix)

Karmine Corp доминираше турнира в симулатора Rocket League, решавайки финала само в рамките на две игри. Аксел "Vatira" Туре, Тристан "Atow." Сойез и Сами "drali" Хаджи отстъпиха само веднъж на Geeky Esports, а по този начин взеха 400 хиляди долара от наградния фонд и 11-о място в отборното класиране на Световната купа по електронни спортове.

CROSSFIRE (Smilegate Entertainment)

В първите финали от последната седмица на EWC доминираха китайците от AG.AL International. Въпреки че допуснаха няколко големи поражения в хода на турнира, Чжан "ZY" Е, Ян "Jwei" Цзявей, Мън "Doo" Кун, Цю "1222" Жуйцзя и Чжан "ZQ" Цян запазиха спокойствие и направиха достатъчно, за да стигнат до 750-те хиляди долара за победителя. Doo се представи най-добре във финала срещу BaiSha Gaming и спечели Sony MVP наградата.

Street Fighter 6 (Capcom)

След като не успя по-рано да стигне до трофея във Fatal Fury, Цзън "Xiaohai" Чжоцзюн взе реванш в SG6 в Рияд. Той дори взе реванш срещу победилия го по-рано през лятото Гойчи "GO1" Кишида по пътя към големия финал, където срещна 15-годишната чилийска сензация Дерек Блас. Последната битка бе епична и в нея по-опитният Xiaohai направи обрат от 0-3 игри, за да стигне до титла с 5-4. Той спечели 250 хиляди долара и също влезе в елитната група от двукратни шампиони в EWC.

Counter-Strike 2 (Valve)

Световната купа по електронни спортове завърши с големия финал на може би най-чаканата игра CS2. Зрителите достигнаха пик със 739 992 души онлайн, а цялостната надпревара натрупа 14 425 457 часа гледания в интернет. Финалът си заслужаваше всичко това и в него The Mongolz спечелиха първия си значим лан турнир с 3-0 срещу Aurora Gaming. Монголците Гаридмагнай "bLitz" Бямбасуред, Содбаяр "Techno4K" Мунхболд, Усукбаяр "910" Банзрагч, Аюш "mzinho" Батболд и Азбаяр "Senzu" Мунхболд, поставени под номер 4 на турнира, заслужиха 500 хиляди долара от наградния фонд, след като по-рано елиминираха и топ фаворита Team Vitality.

Techno4K стана най-добър играч в надпреварата, а The MongolZ станаха първите монголци със световна титла в EWC.

Team Falcons пък зае третото място в CS2 след победа с 2-1 срещу Team Vitality и така натрупа достатъчно голяма преднина, за да защити миналогодишния си трофей в отборното класиране.